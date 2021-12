Flinke knik in coronacijfers AZ Delta, maar wel een derde meer intensieve patiënten op week tijd

De coronacijfers in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout nemen een mooie duik, maar daar staat tegenover dat het aantal patiënten op intensieve zorgen wel met een derde stijgt. In een week tijd vielen ook twee overlijdens te betreuren, het totaal in de vierde golf komt daarmee op 40.

40 overlijdens die samen met de 330 sterfgevallen in de eerste drie golven dus al in totaal aan 370 mensen het leven kostten.

Maandag 29 november werden nog 113 mensen met covid verzorgd bij AZ Delta, een week later zijn dat er 90 (-23) verdeeld over de campussen Rumbeke 61 (-3), Brugsesteenweg Roeselare 0 (-5), Menen 13 (-8), Torhout 17 (-6).

Een fikse daling, maar tot daar het positieve nieuws. De druk op de intensieve zorgen is nog toegenomen door een stijging van het aantal patiënten van 19 tot 26.