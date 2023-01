Fitness De Kaai na twee maanden van renovatie en verbouwen klaar voor nieuwe start

Gisterenavond werd de vernieuwde fitness De Kaai feestelijk geopend met een receptie en een live dj-set van Di Maro (Tomorrowland). Ook morgen staan er nog gratis spinninginitiaties gepland met Bert De Backer en Jens Debusscher. Na twee maanden van verbouwen en renoveren is de bekende fitness op ’t Hoge klaar voor een nieuwe start met als eyecatcher de nieuwe trendy bar om meer beleving te creëren.

“Iedereen is welkom in de sKaaibar om er ’s avonds te genieten van de cocktailkaart samengesteld door The Pharmacy in Knokke en wat fingerfood. Ook de fitnesszaal zelf onderging een facelift met nieuwe toestellen, verlichting, geluidsinstallatie en vloeren in de krachtzone. Er werden eveneens drie nieuwe zalen gecreëerd, gekoppeld aan een bepaald concept zodat sportievelingen nog meer op maat kunnen sporten zoals bijvoorbeeld een speciale black box waar je in kleine groepjes optimaal kan trainen, afgeschermd van andere sporters. Daarnaast is er de nieuwe havermoutbar, Oats Day Long, die je voor of na je work-out van de juiste voeding en vitaminen voorziet om spieren op te bouwen of te laten herstellen”, vertelt Emmanuel ‘Manu’ Huyzentruyt (25).

De Kaai 2.0

Hij is sinds juni vorig jaar zaakvoerder en nam daarbij de fakkel over van stichters Jan Waterschoot en Jan Denys die De Kaai al meer dan 30 jaar uitbaatten. “Ik heb een vast en ervaren team achter me staan die me enorm helpen. Ik kan altijd op hen terugvallen. Het is belangrijk om je te omringen met verstandige en gedreven mensen. We delen de goesting om De Kaai naar een hoger niveau te tillen.” Het sportieve team is uitgebreid met kinesist Jelle Duthout (vaste kinesist van de Belgian Cats en de Kortrijk Spurs) en de onderhandelingen met wereldkampioene boksen Oshin Derieuw lopen ook volop om haar in de toekomst ook in te zetten als coach. “We hebben al veel van onze wilde ideeën kunnen waarmaken, maar zien nog opportuniteiten waarbij we de trends en gewijzigde behoeftes op de voet zullen volgen. Momenteel zijn we echter volop aan het genieten van De Kaai 2.0.”

Om mensen te inspireren en te motiveren om tijdens het feestelijke openingsweekend af te zakken naar het vernieuwde sportcomplex, pakt De Kaai uit met een opmerkelijke stunt. Twee nieuwe leden die tussen 28 januari en 5 februari een jaarabonnement kopen, maken kans op een gratis levenslang lidmaatschap. De winnaars worden in de week van 6 februari bekendgemaakt.