FitChro en MS-Liga Vlaanderen organiseren sportieve workshops voor mensen met MS in Nieuwpoort

FitChro en MS-Liga Vlaanderen organiseren samen sportieve workshops voor mensen met MS. Tijdens deze workshops leren deelnemers wat de positieve effecten zijn van bewegen op het ziekteverloop van MS. De sessies gaan door in Sport Vlaanderen Nieuwpoort vanaf 6 mei.

“Hoewel onderzoek aantoont dat sporten positieve gevolgen heeft voor mensen met een chronische aandoening (dus ook MS), is er voor hen geen toereikend sportaanbod. Bij mensen uit onze nabije omgeving, zelfs binnen het gezin, merkten we dat ze na hun revalidatie in een zwart gat vielen. Met FitChro willen we deze mensen helpen hun levenskwaliteit te verbeteren”, aldus Joppe Bertels, medeoprichter van FitChro. Samen met zijn broer Selle werd hij geïnspireerd door hun moeder, die lijdt aan MS.

MS-Liga Vlaanderen zag de voordelen in van een samenwerking en samen organiseren ze nu in elke provincie van Vlaanderen een reeks van vijf interactieve workshops rond sport.

Eerste edities

Eerder kwamen provincies Antwerpen en Limburg al aan bod. De deelnemers waren daar zeer tevreden over het feit dat er (eindelijk) meer aandacht werd besteed aan sporten voor mensen met MS. De gemoedelijke sfeer, weg van het ziekenhuis, viel bovendien in de smaak.

“Door de aangepaste oefeningen en zeker door de aanmoedigingen van de trainers, kreeg mijn zelfvertrouwen toch een boost. Ik kijk er met veel plezier op terug. Ik heb nieuwe lotgenoten leren kennen en ben opnieuw beginnen sporten op aangepast niveau”, vertelt Valérie, die deelnam aan een van de vorige edities.

West-Vlaanderen aan de beurt

Vanaf 6 mei start de reeks workshops in West-Vlaanderen. Vijf opeenvolgende zaterdagen is Sport Vlaanderen Nieuwpoort de gastheer van de sportsessies. Verschillende thema’s zoals bewegen als medicijn, mentaal welzijn en vermoeidheid komen daarbij aan bod.

Praktisch

De sportieve workshops zijn een initiatief van FitChro in samenwerking met MS-Liga Vlaanderen, en zijn specifiek bedoel voor mensen met MS. Ze gaan door op vijf opeenvolgende zaterdagen, te starten op 6 mei, en vervolgens 13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni.

De lessen vinden plaats in Sport Vlaanderen Nieuwpoort, Spaarbekken 2, 8620 Nieuwpoort. Inschrijven kan via de site van MS-Liga Vlaanderen: https://samen.ms-vlaanderen.be/nl/fitchro-sportsessies-voor-personen-met-ms

Voor meer info kan je terecht bij Joppe Bertels op het nummer 0483/48.69.70, via het e-mailadres contact@fitchro.be of op de website van FitChro www.fitchro.be.