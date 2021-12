Filip De Keyser en Heidi Van de Keere schrijven gezondheidsboek ‘Take Five’: 5 to do’s voor een gezonde levensstijl

Reumatoloog Filip De Keyser en apothekeres en gezondheidsjournaliste Heidi Van de Keere ontpoppen zich steeds meer tot een schrijverskoppel. Met ‘Take Five’ schreven ze een toegankelijk boek over de Big Five van een gezonde levensstijl: voeding, beweging, mindset, zingeving en sociale verbondenheid.

Al sinds 1996 brengt Filip De Keyser op regelmatige basis een interessant boek uit. “Take Five is onze vijfde gezamenlijke publicatie”, vertelt reumatoloog Filip De Keyser, die gedurende 20 jaar doceerde aan de UGent en als stichtend voorzitter aan de wieg stond van het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek. Samen met zijn vrouw, Heidi Van de Keere, die master is in de farmaceutische zorg en uitgebreide ervaring heeft als gezondheidsjournalist, schreef hij eerder al de goed onthaalde boeken Een klare kijk op reuma, Mensen met artritis en Reumapositief. In het dagelijkse leven zijn ze ook de drijvende kracht achter Praktijk 10A in Maldegem.

Blauwe zones

Take Five vertelt het verhaal van de blauwe zones, kleine gebieden verspreid over de wereld, waar mensen een levensststijl delen die aan de basis ligt van een langere en gezondere levensverwachting. “Die leefstijl heeft te maken met voeding, beweging, mindset, zingeving en sociale verbondenheid”, vertelt Filip De Keyser. “In ons boek vertalen we de leefstijllessen uit de blauwe zones, zodat de lezer ze zelf kan toepassen.”

Vijf-vijf-vijf-plan

Take Five is gebaseerd op drie pijlers, waarin telkens het cijfer vijf centraal staat. Je zou kunnen spreken van een vijf-vijf-vijf-plan. “Samengevat komt het hierop neer: vijf leefstijldomeinen waarin je acties kan ondernemen die je gezondheid ten goede komen. Naast voeding en lichaamsbeweging, gaat het ook over mindset, zingeving en sociale verbondenheid. In ons boek bespreken we uitgebreid elk domein en stellen heel concrete acties voor waaruit de lezer een keuze kan maken. Het is niet de bedoeling om alle mogelijke acties ook uit te voeren. Lezers kunnen zelf een gebalde lijst samenstellen van acties waaraan ze willen werken. Een selectie van vijf is werkbaar en haalbaar. Besteed elke dag vijf minuten om een of meerdere van je geselecteerde acties uit te voeren of in te plannen. Take Five zet aan tot actie. De grootste beloning is niet wat je onderweg krijgt, maar wel wat je na verloop van tijd wordt: fitter, gezonder, positiever en gelukkiger”, besluit Filip De Keyser. “Wanneer ik in onze praktijk een koffie ga halen, sta ik aan onze koffiemachine altijd eventjes op één been, een goede balans- en stabiliteitsoefening die heel wat voordelen oplevert.” (MIWI)

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en opwww.lannoo.be