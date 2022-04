Fika vzw en Stad Brugge zetten je op weg naar fysiek en mentaal herstel

Fika vzw en Stad Brugge lanceerden zopas ‘Fika Beweegt’, een project dat mensen na een periode van ziek zijn weer op weg zet naar fysiek en mentaal herstel. Bewegen, sporten en deskundige ondersteuning zijn de drie pijlers van het project.

“De fase van herstel na een ziekte wordt heel vaak vergeten, niet alleen door de buitenwereld, maar ook door wie ziek geweest is”, weet Roos Stieperaere van Fika vzw. ‘FIKA Beweegt’ wil hieraan verhelpen. Fika matcht een ‘beweger’ met mensen die herstellende zijn van een zware ziekte en/of chronisch ziek zijn, en die duo’s gaan dan samen wandelen, fietsen of zwemmen. De beweegbuddy’s hebben meestal zelf ervaring met ziekte en herstel en begrijpen dus heel goed hoe het voelt om voor het eerst na een ziekteperiode weer recreatief te bewegen.

Deelnemen is gratis

De duo’s worden ondersteund door een Fika-professional en een master LO. Zij helpen de koppels om realistische bewegingsdoelen op te stellen en bieden een luisterend oor bij moeilijkheden. Momenteel zijn er tien duo’s die elkaar op regelmatige basis ontmoeten en ondersteunen. “Ze hebben allemaal gekozen om te wandelen. Na drie maanden wordt het project geëvalueerd en in juni starten we met een nieuwe groep. Deelname is gratis”, aldus Nikie Maes van Fika vzw.

“Bewegen is gezond, dat geldt ook voor mensen die langdurig ziek zijn geweest. Sporten helpt hen terug op krachten te komen en om hun hoofd vrij te maken. Als dat dan nog eens op hun eigen tempo kan, met iemand waarmee ze een vertrouwensband kunnen opbouwen, kan dit hun herstel alleen maar bevorderen. Daarom gaven we het project ook een duwtje in de rug met een subsidie van 2.337 euro”, vertelt schepen van Sport Franky Demon.

Buddy’s gezocht

Fika is altijd op zoek naar vrijwilligers voor hun buddy-project. Wie graag beweegbuddy is of wie herstellende is en graag deelneemt aan dit project kan contact opnemen met Fika of op vrijdag tussen 10 en 16 uur langsgaan in het Fika-huis in het landhuis Xaverianen in Sint-Michiels.

De buddy’s engageren zich voor een periode van drie maanden waarbinnen minimaal een tiental ‘bewegingsmomenten’ plaatsvinden. Na die drie maanden kunnen ze zich, als ze dat wensen, opnieuw engageren om nieuwe mensen te helpen bewegen.

Ook aandacht voor sociaal herstel

Het Fika-huis focust ook op sociaal herstel. De Fika-living staat daarom elke week open voor ontspannen momenten waar mensen met een kop koffie op adem kunnen komen. Maandelijks is er ook een live gesprek tussen een journalist en iemand die zijn verhaal komt vertellen. Taboes en moeilijke onderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Daarnaast organiseert Fika onder andere ook wandelingen, workshops en voorstellingen.(CGRA)

Meer info: www.fika-huis.be