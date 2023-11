Fijnstof in Kortrijk: “Veel burgers weten niet hoe (on)gezond de lucht in hun buurt”

Beweging.net gemeentelijk Kortrijk en de participatieraad van Eerstelijnszone Kortrijk-Kuurne-Harelbeke startten enkele maanden geleden een project om mensen te informeren en sensibiliseren over de gevaren van fijnstof. Ondertussen hangen er in Kortrijk 25 actieve fijnstofmeters die de luchtkwaliteit meten.

“Wist je dat een uurtje hout stoken in de open lucht overeenkomt met 1.100 km rijden met een dieselwagen?” – Katrien Voet

“Fijnstof hangt overal in de lucht”, vertelt Katrien Voet, CM-netwerkcoördinator. “Het zijn hele fijne stofdeeltjes die we met het blote oog niet zien. Het komt in onze lucht terecht op verschillende manieren, zoals autorijden, roken, wegenwerken, … Maar vooral ook hout verbranden produceert fijnstof en draagt bij tot luchtvervuiling. Wist je dat een uurtje hout stoken in de open lucht overeenkomt met 1.100 km rijden met een dieselwagen? Dat is een autoritje van België naar Zuid-Frankrijk! Dat fijnstof ademen we in. Luchtvervuiling verhoogt de kans op longkanker, hart- en vaatziekten, dementie, en zo kan ik nog even doorgaan. Het kost ons gemiddeld negen maanden van ons leven.”

“Veel burgers weten niet hoe (on)gezond de lucht in hun buurt is”, zegt Anthony Vandebuerie van beweging.net Kortrijk. “Daarom zijn we in mei gestart met een project in en rond Kortrijk. Aan de hand van een infosessie informeerden we inwoners over de oorzaken en risico’s van fijnstof. Daarna deden we een oproep naar burgers om twee jaar lang een fijnstofmeter aan hun voorgevel te hangen.” Ondertussen zijn er in Kortrijk 25 actieve fijnstofmeters die de luchtkwaliteit meten. De resultaten zijn in real-time op te volgen via de website www.luchtpijp.be.

Sensibiliseren is één ding, maar Francis Devlamynck (stafmedewerker maatschappelijke innovatie bij beweging.net) hoopt ook aan te zetten tot actie. “Het is de bedoeling om met de resultaten, samen met geïnteresseerde inwoners van Kortrijk, aan de slag te gaan en projecten op te zetten die effectief de hoeveelheid fijnstof in de lucht verminderen. Sinds kort werken we samen met hogescholen VIVES en Howest. Studenten zullen ook binnen hun opleiding, samen met ons, een project uitwerken.”