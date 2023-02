Fiene Verstraete is ambassadeur van nieuwe LEGO Friends-personages: “Nood aan inclusief speelgoed”

LEGO lanceert acht nieuwe personages in de LEGO Friends-universum. In de nieuwe sets zijn personages met verschillen in ledematen en vitiligo vertegenwoordigd en de Ingelmunsterse Fiene Verstraete mag zich ambassadeur noemen. Zij liet door de chronische zenuwaandoening CRPS haar been amputeren. “Ik wil het taboe dat leeft bij de ouders doorbreken.”

Voor het ontwikkelen van het nieuwe Friends-universum deed LEGO beroep op de feedback van kinderen en brieven aan de designers. Uit een eigen studie vorig jaar bleek bovendien dat kinderen zichzelf en de huidige samenleving beter vertegenwoordigd willen zien in speelgoed.

Gelijke behandeling

66 procent vindt dat er niet genoeg speelgoed is met personages die hen vertegenwoordigen. Een gelijke behandeling voor iedereen is belangrijk voor 88 procent van alle kinderen.

97 procent van alle bevraagde ouders uit 35 landen – waarvan 500 uit België – vindt dat diversiteit, gelijkheid en inclusie besproken moet worden. 83 procent van hen vindt dat spel en speelgoed een belangrijke rol kunnen spelen om kinderen te helpen bij het leren over diversiteit.

Rollenspellen

Met die kennis op zak zijn acht nieuwe LEGO Friends-personages ontwikkeld. “Kinderen spelen heel vaak rollenspellen”, zegt Steven Gielis, lector in de orthopedagogie aan de AP Hogeschool. “Het is de manier waarop zij de wereld om zich heen leren begrijpen. Als je in speelgoed een representatie hebt van de maatschappij, geef je kinderen de boodschap mee dat diversiteit normaal is.”

© LEGO

“Als volwassene steken we mensen nog te vaak in hokjes. Het is onze verantwoordelijkheid, als ouders, om onze kinderen van jongs af aan te laten kennismaken met de diverse samenleving waarin we leven. Speelgoed dat diversiteit normaliseert, zorgt voor een grote stap op maatschappelijk vlak.”

“Speelgoed waar kinderen met een fysieke of mentale handicap zich in herkennen, is een stap in de goede richting”

De nieuwe figuren zijn representatief op vlak van geslacht, cultuur, leeftijd, zichtbare (fysieke) en onzichtbare (mentale) beperkingen en neurodiversiteit. In de nieuwe sets en serie zijn personages met verschillen in ledematen en vitiligo (een huidziekte, red.) vertegenwoordigd.

Taboe doorbreken

De Ingelmunsterse Fiene Verstraete (19) is ambassadeur voor de nieuwe LEGO Friends-personages. Zij liet door de chronische zenuwaandoening CRPS haar been amputeren.

Ook voor haar is representatief speelgoed belangrijk om het taboe te doorbreken. “Mijn neefje en nichtje noemen mijn prothese een robotbeen. Jonge kinderen staan vaak open om de verschillen te ontdekken en durven vragen wat is dat?.”

“Het zijn de ouders die hen wegtrekken of terechtwijzen. Maar die geven op dat moment het verkeerde signaal. Belangrijk is dat ouders hun kinderen leren dat anders zijn, normaal en aanvaardbaar is. Ik wil dan ook graag het taboe dat leeft bij de ouders doorbreken. Speelgoed waar kinderen met een fysieke of mentale handicap zich in herkennen, is alvast een stap in de goede richting.”