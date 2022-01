FFP2-mondmasker vanaf maandag verplicht in WZC De Zonnewende

Om de risico’s op het overdragen van de zeer besmettelijke omikron-variant zoveel mogelijk te beperken, verplicht woonzorgcentrum De Zonnewende vanaf maandag het dragen van een FFP2-mondmasker.

Bezoekers, medewerkers die fysieke zorg en/of maaltijdbegeleiding geven aan de bewoners van een WZC worden beschouwd als ‘hoogrisicocontacten’. Mieke Van Acker, directeur van WZC De Zonnewende : “We voorzien enkele dagen als overgangsmaatregel. Vanaf maandag 10 januari zal het dragen van een FFP2-mondmasker een verplichte regel worden. Bezoeker kunnen die kopen aan de receptie aan 2 euro per stuk. We benadrukken nogmaals om met niet meer dan twee personen op bezoek te komen en altijd het FFP2 -masker correct te dragen, ook op de kamers.”

Dokter Marc Vanclooster, coördinerend en raadgevend arts : ” We vragen eveneens om tijdens het bezoek de kamerdeur niet dicht te doen. Verluchting is heel belangrijk. Eens de piek van deze omikrongolf voorbij is, zullen we deze strengere maatregel herzien en iedereen op de hoogte brengen wanneer er terug mag overgeschakeld worden op een chirurgisch mondneusmasker.” (LB)