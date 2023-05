Febri uit Boezinge gaat van start met thuisverpleging Fejacare

Sinds 1 mei is Febri Janseghers (27) uit Boezinge gestart als zelfstandig thuisverpleegster onder de naam Fejacare. Ze deed de voorbije jaren al heel wat ervaring op in de zorgsector.

Febri woont samen met Koen Slosse en hun dochtertje Esmée in de Ravestraat in Boezinge. Na haar studies sociaal technische verzorging in Immaculata in Ieper werkte ze in woonzorgcentrum Home Vrijzicht in Elverdinge. “Omdat Koen en ik een kindje wilden, koos ik na een jaar om de nacht te doen in O. L. V. Gasthuis in Poperinge, tijdens mijn werk volgde ik een opleiding verpleegkunde van drie jaar in Brugge. Vanaf juni vorig jaar werkte ik dan als zelfstandige verpleegster freelance in rusthuizen en ziekenhuizen en nu heb ik gekozen om mijn droom als zelfstandige thuisverpleegkundige waar te maken”, aldus Febri .

Kleinschalig

“Kelly Leys uit Vlamertinge helpt mij in bijberoep. Zij zal mij vervangen op mijn vrije dag in de week en ook één weekend op twee. Fejacare wil ik bewust kleinschalig houden als team van twee, omdat ik merk dat mensen graag thuis door dezelfde personen verzorgd worden. Kelly en ik hebben dezelfde visie: oog voor warmte en nabijheid, en een goede vertrouwensband met de patiënt die centraal staat. Daarnaast is een goede opvolging met transparante communicatie met de huisarts van belang.”

Palliatieve zorgen

“Bij Fejacare kan men terecht voor zowel hygiënische verzorging waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is zoals wassen, aankleden en uit bed halen. Ook voor verpleegtechnische verzorging op voorschrift zoals wondzorg, medicatie, kompressiezorg, sondevoeding, inspuitingen… Dit ongeacht de leeftijd, acuut of chronisch ziektebeeld. We volgen regelmatig opleidingen om op de hoogte te blijven van vernieuwingen. Ik volgde al een opleiding palliatieve zorgen en wil me daar nog verder in verdiepen, en ik heb ook net een opleiding stomatherapie aan de hogeschool Vives achter de rug om me in stomaverzorging te specialiseren. We bieden dagelijkse zorg aan, vooral in Boezinge en in Groot-Ieper. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief bij Dienstencentrum Ter Plekke op vrijdagnamiddag in OC Ten Vrielande in Boezinge als gezondheidsmedewerker.” (FB)

Info: 0483 615 013, Facebookpagina Fejacare en www.fejacare.be