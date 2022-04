FAVV trekt toelating Ferrero-fabriek Aarlen in, alle Kinder-producten uit de fabriek uit de rekken

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) trekt de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen in. Dat meldt het vrijdag in een persbericht. Daarnaast wordt aan alle distributiebedrijven gevraagd om alle Kinder-producten uit de fabriek uit de rekken te halen wegens mogelijke salmonellabesmetting.

De maatregelen komen er volgens het FAVV op basis van eigen onderzoek en omdat “het bedrijf niet in staat is om volledige informatie aan te leveren voor dit onderzoek.” De fabriek mag pas heropenen “indien Ferrero de nodige garanties kan bieden dat het regels en voorschriften voor voedselveiligheid naleeft”, klinkt het nog.

Producten teruggeroepen

Concreet worden alle producten van het type Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schokobons, ongeacht het lotnummer of de vervaldatum, teruggeroepen. Winkelketens worden opgeroepen om deze producten uit de rekken te halen.

Het FAVV “eist dat Ferrero zijn klantvriendelijkheid op punt stelt”, klinkt het voorts. Het onderzoek is nog lopende.

Klantendienst

Consumenten die met vragen zitten, kunnen zich wenden tot de klantendienst van Ferrero via Consumer.Service.benelux@ferrero.com of 0800 21042.

In een mededeling erkent Ferrero in de fout te zijn gegaan. De Italiaanse chocolademaker erkent “interne tekortkomingen” die ertoe hebben geleid dat de informatie te laat werd gedeeld. Het bedrijf zegt de zaak “diep te betreuren” en verontschuldigt zich bij alle klanten en partners.

Voedselveiligheid

Ferrero beklemtoont nog dat de terugroeping enkel betrekking heeft op de Kinder-producten uit de fabriek uit Aarlen. Die is goed voor 7 procent van de jaarlijkse productie van het bedrijf.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval reageert tevreden op de beslissing van het FAVV. “Een dergelijk besluit wordt nooit lichtvaardig genomen, maar de huidige omstandigheden maken het noodzakelijk”, aldus de minister. “De voedselveiligheid van onze burgers mag nooit worden verwaarloosd.”

Al 105 salmonellabesmettingen

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn al 105 salmonellabesmettingen gelinkt aan het eten van onder andere Kinder Surprise en Schokobons. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zei dinsdag dat een brononderzoek uitgevoerd wordt naar 16 gevallen van salmonella, het FAVV sprak woensdag van een twintigtal mogelijke gevallen.

De oorzaak van de salmonella-uitbraak in de fabriek van Ferrero in Aarlen is een filter van twee grondstofreservoirs. De besmetting werd op 15 december ontdekt op de site.

Acht productielijnen

De Ferrero-fabriek in Aarlen stelt 725 mensen tewerk. Dat cijfer kan in piekperiodes oplopen tot 1.100, valt op de website te lezen.

De acht productielijnen produceren jaarlijks bijna 18 miljoen Kinder Schokobons, 2 miljoen Kinder Suprises en 4 miljoen Raffaello’s. De productie is voor 96 procent bestemd voor de export naar 45 landen.