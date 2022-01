Extra veiligheidsmaatregelen rond brandweerkazerne en oliefabriek in Lichtervelde

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid roept nu ook de buurtbewoners van de brandweerkazerne in Lichtervelde in een perimeter tot 500 meter op om veiligheidsmaatregelen te nemen. Midden december werd er na een onderzoek PFAS-vervuiling vastgesteld rond de kazerne in de Beverenstraat. Naast de perimeter rond de brandweerkazerne wordt ook eenzelfde perimeter ingesteld rond de oliefabriek, waar in 2005 een zware brand uitbrak.

In december kregen betrokken bewoners in een straal van 100 meter rond de kazerne al onder meer te horen dat ze geen grondwater of zelfgekweekte groenten mochten gebruiken. PFAS zijn chemische stoffen die je via voeding en grondwater kan opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. Na onderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) eind vorig jaar bleek de bodem rond de brandweerkazerne vervuild te zijn met PFAS als gevolg van blusoefeningen. Omwonenden in een straal van 100 meter rond de kazerne werden toen persoonlijk op de hoogte gebracht.

Uitbreiding

Gemeenteraadslid Thijs Declerck (SOMM) kaartte de situatie aan op de gemeenteraad. “Aangezien het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in een nieuw advies de perimeter wil uitbreiden tot 500 meter, vraag ik mij af welke acties het gemeentebestuur verder zal nemen. In onze buurgemeente Ardooie werd die perimeter reeds uitgebreid.”

Schepen Steven Bogaert (CD&V) bevestigde dat de gemeente op de hoogte is van het nieuwe advies. “We volgen de situatie op de voet en zullen die perimeter inderdaad uitbreiden tot 500 meter. Eerstdaags mogen alle betrokken inwoners een brief in de bus verwachten.” In het advies staan enkele preventieve maatregelen. Iedereen binnen een straal van 500 meter rond de brandweerkazerne, wordt afgeraden om grondwater te drinken of te gebruiken voor voeding of drank. Ook de moestuin besproeien met grondwater is uit den boze. Het water is enkel geschikt om de auto te wassen, het toilet door te spoelen of de oprit af te spuiten. (LV)