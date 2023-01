Extra steun voor ouders baby Odette uit Moorsele dankzij Meens bedrijf MLS

Pauline Vanruymbeke en Jens Cottijn uit Moorsele, de ouders van baby Odette, die met een ernstige oogaandoening is geboren, krijgen extra financiële steun van het bedrijf MLS uit Menen. Enkele weken geleden startten de ouders met een crowdfunding om de medische kosten te kunnen dragen.

Het geluk beschrijven dat kersverse ouders ervaren, lijkt toch telkens weer een onmogelijke opdracht. Voor Pauline Vanruymbeke en papa Jens Cottijn uit Moorsele was dit bij de geboorte van hun dochtertje Odette zeker niet anders. Toch wist het jonge koppel dat het meisje hoogstwaarschijnlijk met een aandoening op de wereld zou komen.

“Tijdens mijn zwangerschap liep ik een virus op dat gevaarlijk zou kunnen zijn voor de foetus. De dokters vreesden voor een eventuele hersenschade, maar daar werd Odette gelukkig van bespaard”, zegt Pauline.

De baby kreeg echter wel een aandoening aan de ogen. Bij haar geboorte had Odette slechts één oogje, doch is ze wel volledig blind. De medische term luidt: Anoftalmie én Microftalmie. Het meisje heeft een oogprothese nodig die om de drie weken moet worden vervangen, en dit is een zeer kostelijk zaak waar het ziekenfonds slechts tweemaal per jaar voor in de bres springt.

Crowdfunding

“Vandaar dat we enkele weken geleden gestart zijn met een crowdfunding om deze kosten te kunnen dragen”, aldus Jens. Deze inzamelactie kende alvast een groot succes, want het koppel kreeg al meer dan 60.000 euro aan financiële steun. “Dit is een heel mooi bedrag, maar we schatten toch zo’n 20.000 euro per jaar nodig te hebben aan al deze kosten, zoals onder andere osteopathie en kinesitherapie, dus alle hulp is meer dan welkom”, weet Pauline.

Het verhaal van Odette raakte ook baas en ondernemer Wilmer Verniers van het bedrijf MLS uit Menen. De man heeft duidelijk het hart op de juiste plaats, want qua steun aan goede doelen is Wilmer niet aan zijn proefstuk toe. “Met ons feestcomité van MLS steunen we telkens met veel plezier allerhande goede doelen. Verleden jaar hielden we al een mooi steunmoment te voordele van Dominiek Savio. Deze keer wilden iets bijdragen dichter bij huis. Eén van ons personeelslid kende toevallig Jens Cottijn en een steunactie om de kleine Odette te helpen kwam onmiddellijk op de proppen”, vertelt Wilmer. MLS staat voor ‘Medisch Labo Service’ en werd opgericht in 1986. Het bedrijf is gespecialiseerd in groothandel van farmaceutische producten en wegwerp labomateriaal.

Oproep andere bedrijven

Wilmer inviteerde vandaag het jonge koppel in het bedrijf en doneerde zomaar even het mooie bedrag van 2.500 euro. “Ons doel hier bij MLS is om niet ‘zomaar’ eens een cheque te overhandigen, maar vooral om een boost te geven naar andere bedrijven toe zodat zij zich ook geroepen voelen om een duit in het zakje te doen voor Pauline en Jens. Als ik al mijn naam mag gebruiken bij deze actie dan vooral om bij ‘mijn’ collega’s en zusterondernemingen een sneeuwbaleffect los te krijgen om de jaarlijkse medische kosten te verzachten voor de kleine Odette”, aldus Wilmer.

“Deze hulp doet ons enorm veel deugd. Het bezorgt ons toch wel die morele oppepper die we zo broodnodig hebben in onze situatie. Wij danken dan ook MLS voor deze extra steun die we zeker kunnen gebruiken”, besluit Pauline. (Nicolas Verhaeghe)