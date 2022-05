Extra stappen zetten dankzij nieuwe bewegwijzerde beweegroutes

Zaterdag werd een nieuwe beweegroute in Langemark ingestapt door het gemeentepersoneel. “Deze beweegroute kadert binnen de vier jaar durende beweegcampagne 10.000 stappen: elke stap telt!

Langemark-Poelkapelle is één van de meer dan 200 Vlaamse gemeenten en steden die deelneemt aan de campagne. Onder het motto Elke stap telt! willen we buurten creëren die meer beweging mogelijk maken én stimuleren”, zegt schepen van communicatie Laurent Hoornaert.

“De vele stappensignalisaties in onze buurten laten zien dat elke stap telt. Ook kleine afstanden tussen nuttige locaties leveren waardevolle extra stappen. 10.000 stappen per dag is een streefdoel, maar elke stap extra is al goed voor de gezondheid. Corona liet ons inzien dat wandelen niet ver van de eigen woning belangrijk is”, pikt schepen Heidi Coppenolle in.

Extra routes in de deelgemeenten

“Met de plaatsing van meerdere signalisaties is Langemark-Poelkapelle vorig jaar de campagne gestart. Maar ook dit jaar engageert de gemeente zich verder om beweegvriendelijkere buurten uit te bouwen en om de inwoners te motiveren om elke dag voldoende stappen te zetten.”

In Langemark lanceert de gemeente zaterdag nieuwe bewegwijzerde beweegroutes. Ook in de deelgemeentes zijn beweegroutes uitgewerkt. Iedere route varieert tussen de 3.500 en 4.500 stappen. Alle routes worden heel binnenkort bekendgemaakt via een handig kaartje.

Eenvoudige beweegoefeningen

De beweegroute bestaat uit een wandelroute met onderweg eenvoudige beweegoefeningen. De oefeningen maken gebruik van bestaande elementen in de straten, zoals een zitbank, boom, trap …

“Neem je deel aan de wandelroute en opdrachten, dan onderhoud je je kracht, uithoudingsvermogen en balans”, geeft Hoornaert mee.

Informatiebord

De beweegroute start aan het Vijverpark in Langemark. Daar staat een informatiebord met een overzicht van de wandelroute. De route is aangegeven met groene pijltjes en de beweegoefeningen worden getoond op groene borden.

De route bestaat uit een lus van 2,1 km. Goed voor 3.000 stappen die je in ongeveer 20 min. kan afleggen. Ideaal voor een actieve middagwandeling!

De beweegroute is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Logo’s, Agentschap Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle.

(PCO)