ESpoir opent nieuwe locatie in Roeland Saverystraat voor hulp bij eetstoornissen

Diëtiste en expert eetstoornissen Lotte De Clercq (35) start 2024 met de realisatie van het eerste open huis voor mensen met een eetstoornis in de Roeland Saverystraat 4 in Kortrijk. Ze doet dat onder de noemer ESpoir, hét platform ter ondersteuning van mensen met een eetstoornis.

Mensen die kampen met anorexia, boulimie of een andere eetstoornis kunnen vanaf 6 januari in het open huis terecht om even te babbelen of tot rust te komen. “Het is een laagdrempelige plek waar mensen zich veilig kunnen voelen en waar ze geholpen worden om de juiste zorg te vinden. Ook vrienden of familie van mensen met een eetstoornis zijn van harte welkom”, legt Lotte uit.

Het concept van een open huis voor eetstoornissen is uniek in België. De wachtlijsten voor een opname in het ziekenhuis of een erkend herstelcentrum zijn erg lang. En gespecialiseerde hulp vinden buiten het ziekenhuis is moeilijk. Die kloof hoopt Lotte te dichten met ESpoir. De realisatie van het open huis gebeurde in minder dan een jaar tijd. Mede dankzij Greet Driessens en Kurt Ostyn van 3-sens. Zij stellen hun kantoorgebouw ter beschikking. Hun jongste dochter Eva (25) kampt met een eetstoornis.

“Hier kan je rekenen op begrip en erkenning. Je ziet ook menen die ervan hersteld zijn, je weet dat het kan, maar nu zie je het echt” – Eva

“In de zomer ging ik voor de eerste keer bij Lotte langs. Ik leerde ze kennen via haar podcast. Ik had al even een vermoeden dat er iets mis was, maar ik wou het nog niet aanvaarden. Met het beluisteren van de podcast besefte ik dat ik een eetstoornis had. Ik vond geen andere hulpverlener en werd via een diëtiste doorverwezen naar ESpoir”, vertelt Eva. “Het is de perfecte locatie om afleiding te zoeken en in contact te komen met lotgenoten. Hier kan je rekenen op begrip en erkenning. Je ziet ook menen die ervan hersteld zijn, je weet dat het kan, maar nu zie je het echt.”

“Met een eetstoornis kamp je 24/7. Een uurtje therapie en adviezen geeft even moed, maar wordt al snel weer vergeten” – Lotte

ESpoir is voorlopig elke woensdag- en zaterdagnamiddag open van 13 tot 17 uur. “Vanaf maart verhuist Greet en kijken we of we meer momenten kunnen openen en daarvoor voldoende middelen hebben. Momenteel wordt ESpoir gefinancierd door betalende activiteiten of mensen die voor ons acties organiseren. Wat niet lukt, betaal ikzelf want met een eetstoornis kamp je 24/7. Een uurtje therapie en adviezen geeft even moed, maar wordt al snel weer vergeten. Mensen hebben een plek nodig die ze helpt om uit hun hoofd te geraken en even rust te vinden.”