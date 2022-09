Ervaringsdeskundige Sylvia coacht en traint mensen met overgewicht

Enkele jaren geleden woog ze meer dan honderd kilo en vond ze iedereen om zich heen een probleem. Vandaag helpt Sylvia Declerck in haar Studio Samen mensen met overgewicht, via coaching en work-outs.

Sylvia Declerck is leerkracht van opleiding, en de moeder van Elian (8) en Emma (12). Studio Samen is opgebouwd rond haar eigen ervaringen. Zo’n zes jaar geleden besliste ze dat haar levensstijl niet meer oké was en besloot ze serieuze veranderingen door te voeren. Sylvia woog toen meer dan honderd kilogram.

“Ik zat in een neerwaartse spiraal”, getuigt ze. “Ik was zeer negatief ingesteld en vond mezelf een vreselijke mama. Ik had geen energie om met mijn eigen kinderen bezig te zijn. Ik was moe en futloos. Iedereen rond mij was een probleem. Tot ik besefte dat ikzelf het probleem creëerde. Ik nam een personal trainer onder de arm en liet me omringen met coaches en therapeuten. Met als resultaat dat ik dertig kilogram vermagerde en een totaal andere mindset kreeg. Ik bruiste van energie en had weer in alles zin.”

Fanatiek gestart

“Na mijn studies had ik behoorlijk wat overgewicht. Ik deed niets van sport of beweging en lette totaal niet op mijn voeding. Ik wou er wel iets aan doen, maar wist niet goed waar te beginnen. Dus ging ik dingen rond sport en voeding online opzoeken. Ik begon fanatiek te lopen en op mijn eten te letten. Doordat ik mezelf forceerde om direct te veel te lopen en echt niet genoeg at, verloor ik al snel gewicht, maar raakte ik ook snel geblesseerd.”

“Om opnieuw wat massa aan te maken – en deze keer geen vet – ben ik toen meer gaan opzoeken over krachttraining en begon ik naar de fitness te gaan. Later waagde ik me aan bootcamps en crossfit, en toen begon ik pas echt vooruitgang te maken. Tijdens de groepslessen zag ik de positieve invloed die sporten heeft op mensen, en dat wakkerde mijn interesse aan om mensen te gaan begeleiden.”

Sylvia startte haar studio in een garage in Hertsberge. Sinds een drietal weken is ze met haar zaak verhuisd naar een pand in de Hertsbergestraat in Oostkamp, waar ze meer ruimte en plannen heeft: “Nu kan ik ook groepssessies organiseren en externe trainers aantrekken om bepaalde oefeningen aan te bieden.” (GST)

Meer info: www.studiosamen.be, 0496 74 09 43