Er komen nog coronagolven, maar momenteel zijn de cijfers nog oké

De coronacijfers, zowel het aantal nieuwe besmettingen als ziekenhuisopnames, zitten in de lift. Vanuit verschillende hoeken klinkt de vrees voor een zomergolf, maar zal het wel zover komen? “Zorgen maken is een groot woord, op dit moment ziet het er allemaal wel oké uit”, klinkt het bij Agentschap Zorg en Gezondheid.

Elke week updaten wij de West-Vlaamse coronacijfers, die kun je hier raadplegen.

Belangrijke nuance: er wordt tegenwoordig veel minder getest. Twee maanden geleden werden nog meer dan 30.000 testen per week in West-Vlaanderen afgenomen, nu zijn dat er nog een goeie 7.000. Begin mei zette het aantal besmettingen een serieuze daling in, om begin juni een dieptepunt te bereiken van gemiddeld 182 nieuwe besmettingen per dag. Sindsdien is het tij gekeerd, waardoor we vandaag met een 7-daags gemiddelde van 214 besmettingen zitten. Dat een stijging van 18 procent.

Ziekenhuisopnames stijgen amper

Die trend vertaalt zich ook in het reproductiegetal, dat nu 1,224 bedraagt. Wanneer de R-waarde hoger dan 1 ligt, wint het virus aan kracht. In de West-Vlaamse ziekenhuizen is er niet meteen reden tot paniek. De hospitalisatiecijfers bengelen al een maand lang rond de honderd patiënten die met of door corona in het ziekenhuis liggen. Van een echte stijging in de afgelopen weken is geen sprake in onze provincie. Die is er wel als we gaan vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Op 1 juni 2021 lagen amper 4 patiënten met en door een coronabesmetting in het ziekenhuis. Nu zijn dat er gemiddeld 100 meer. (lees verder onder de grafiek)





Toch is er volgens Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid, geen reden om te nu al te vrezen voor een zomergolf: “Er komen sowieso nog golven, daar is elke expert het over eens. Maar of er nu voor, tijdens of na de zomervakantie eentje zal komen, dat kunnen we totaal nog niet voorspellen. Het is goed dat we de cijfers in de gaten houden, maar op dit moment ziet er het allemaal wel oké uit. Ik denk dat we met onze vaccinaties een stevige basis hebben gelegd, het valt nog af te wachten hoelang dit effect blijft aanhouden.”