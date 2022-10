Enkel nog legionella in Mimosa en Lange Munte: “Pas op 20 oktober ten vroegste openen douches Mimosa”

De kleedkamers in de Mimosa in Kortrijk blijven nog even dicht voor gebruik door het legionellavirus. Ook in enkele kleedkamers in de Lange Munte kan nog niet gedoucht worden.

Midden augustus werden de kleedkamers van alle zeven Kortrijkse sportcampussen ontoegankelijk verklaard. De week voordien was uit staalafnames van de watersystemen in sportcentra Lange Munte en Mimosa in Kortrijk, Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke gebleken dat de concentratie van de bacterie legionella er te hoog is. Een hoge concentratie legionella komt voor bij warmere temperaturen vanaf 25°C en in stilstaand water zoals in waterleidingen die niet gebruikt worden. Uit voorzorg werden ook de sportcentra Wembley en Lagaeplein in Heule en Ter Biezen in Bissegem toen even gesloten voor gebruik.

Nieuwe staalafnames

“Op donderdag 6 oktober waren er nieuwe staalafnames in de Mimosa. Ten vroegste binnen een tweetal weken kunnen we overgaan tot heropening”, zegt Koen Verledens, Directeur Sport Stad Kortrijk. “Ook in de Lange Munte blijven er voorlopig nog enkele gesloten, al heeft dat geen impact op sporter zelf.”