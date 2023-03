Endometriosepatiënte Vaidi (34) brengt lotgenoten samen en schenkt hen gratis fotoshoot: “Het taboe moet de wereld uit”

Endometriose. De chronische aandoening die minstens 1 op de 10 vrouwen in ons land treft, krijgt amper aandacht. Daar wil Vaidi Plovie (34) iets aan veranderen. De Ingelmunsterse levert zelf al twintig jaar een moedige strijd en wil met Project Endo.Insideout de ziekte uit de taboesfeer halen. Zondag 12 maart organiseert ze een gratis fotoshoot voor lotgenoten en wil ze hen met elkaar in contact brengen. “Hier móeten we over praten”, zegt ze.

Al drie jaar zijn Vaidi Plovie (34) en haar echtgenoot Bram Defoirdt (35) de trotse ouders van Bregje, maar die kinderwens leek lang een verre en onbereikbare droom. Al meer dan haar halve leven kampt de Ingelmunsterse met endometriose (zie kader, red.), een aandoening die onder andere de kansen op een succesvolle zwangerschap stevig naar beneden haalt.

“Als tiener had ik al last van pijnlijke maandstonden”, legt Vaidi uit. “Mijn huisarts rook destijds geen onraad en van de gynaecoloog kreeg ik al op jonge leeftijd de pil aangeraden, maar de klachten werden alleen maar erger. Pijnlijke darmen, zogenaamde blaasontstekingen, braken, zware bloedingen… Ik heb ontelbaar veel specialisten bezocht en belandde zelfs enkele keren op de spoedafdeling met ondraaglijke buikpijn.”

“Bregje is onze mirakelbaby. En alle strijd meer dan waard”

Pas toen Vaidi en Bram in 2018, een jaar na hun huwelijk, aan gezinsuitbreiding dachten, kwam de juiste diagnose aan het licht. “Ik was gestopt met de pil en drie dagen later was de pijn niet meer te harden. Ik functioneerde nog amper.”

Operatie van zeven uur

Uiteindelijk klopte Vaidi bij het UZ Leuven aan, waar ze begin september 2018 grondig onderzocht werd. “Met endometriose als verdict”, vervolgt ze. “In december van datzelfde jaar ging ik een eerste keer onder het mes, in maart 2019 volgde een tweede en erg complexe ingreep. Ik werd zeven uur lang geopereerd”

“ De artsen verwijderden 16 centimeter darm, mijn appendix werd weggehaald, net als een stuk van mijn blaas. Mijn buikvlies werd afgepeld, baarmoeder opgeschoond, eierstokken losgemaakt… Helaas kon niet alle endometriose verwijderd worden: een deel op mijn lever en middenrif lag te diep.”

Na een zware revalidatie kregen Vaidi en haar man in juni 2019 te horen dat de kans op een geslaagde zwangerschap miniem was. “Al zouden ze er wel alles aan doen om ons toch te helpen. We kregen de raad om de eerste zes maanden via de natuurlijke weg te proberen, daarna zou voor ons een IVF-traject opgestart worden.”

© Stijn Huyghe/Duister

Wat is endometriose? Endometriose is een chronische aandoening waarbij weefsel dat lijkt op de bekleding van de baarmoeder buiten de baarmoeder wordt gevonden. Dit abnormale weefsel bevat endometrieke klieren. Die scheiden stoffen af die omliggende weefsels irriteren en zelfs laten bloeden. Het immuunsysteem reageert door ontstekingseiwitten vrij te maken die zwelling en ontsteking veroorzaken. Dit zorgt voor ernstige pijn, verklevingen en littekenweefsel. In veel gevallen kunnen organen – baarmoeder, blaas, darmen, eierstokken – aangetast worden, met een impact op de urine- darm- en seksuele functies. Endometrioseweefsel kan ook op plaatsen in het lichaam buiten het klein bekken voorkomen: zoals het middenrif, longen en heel uitzonderlijk zelfs het hart en hersenen. De aandoening heeft een enorme fysieke en mentale impact, die zowel het privéleven (sociale en intieme relaties, kinderwens…) als de professionele carrière kan beïnvloeden.

Eind augustus bleek Vaidi zwanger te zijn. “Het beste nieuws dat we ooit konden krijgen”, glundert ze. “Mijn zwangerschap verliep erg hobbelig, maar toen we Bregje op 15 april 2020 in onze armen konden sluiten, waren we de gelukkigste mama en papa ter wereld. Bregje is onze mirakelbaby. Ze was alle strijd meer dan waard.”

Vandaag gaat het een pak beter met Vaidi. “Mijn levenskwaliteit is veel hoger dan enkele jaren geleden”, zegt ze. “Maar de endometriose is niet weg. Pijn is een vast onderdeel van mijn bestaan geworden. Dat heb ik leren aanvaarden. En ik ben allesbehalve de enige die elke dag opnieuw met endo moet leven.”

Instagram

Daarom besloot Vaidi haar verhaal in het voorjaar van 2019 in een Instagrampagina te gieten. “Op @endo.insideout heb ik mijn hele traject gedeeld, tot op vandaag. Toen ontdekte ik dat heel wat vrouwen hiermee te maken kregen. Mensen stuurden me hun ervaringen of vroegen me zelfs om advies.”

“Het doet deugd om lotgenoten te helpen, want dat miste ik tijdens mijn moeilijkste momenten. Je dierbaren bieden je wel een luisterend oor, maar kunnen onmogelijk weten hoe het exact voor je is.”

© Stijn Huyghe/Duister

Nu krijgt Vaidi’s online-initiatief ook een tastbaar vervolg. “In oktober contacteerde federaal parlementslid Nathalie Muylle (CD&V) uit Roeselare me. Ze werkte aan een resolutie om endometriosezorg in ons land te verbeteren en wilde mijn verhaal horen. We vechten voor hetzelfde doel: endo zichtbaarder maken en uit die verdomde taboesfeer halen. Hier móeten we over praten.”

Alarmbel

Nu organiseert Vaidi Project Endo.Insideout. Zondag 12 maart organiseert ze in ‘t Vossenhol By Bazoeka in Tiegem een dag waarbij endo-patiënten zich tijdens een gratis fotoshoot kunnen laten portretteren door fotograaf Stijn Huyghe. Hij maakte ook pakkende beelden van Vaidi tijdens haar traject om endometriose het hoofd te bieden.

De foto’s zullen gebruikt worden tijdens een online campagne en een expo deze zomer. “Maar ik wil lotgenoten ook samenbrengen en hen in een veilige omgeving met elkaar laten praten. Ook Nathalie Muylle zal er zijn, net als Ellen Andries. Zij lijdt eveneens aan endometriose en maakte de pakkende documentaire MyEndo.”

Maart is ook de internationale endometriose awareness-maand. “We moeten nú in actie schieten. Nog al te veel vrouwen missen de juiste diagnose en hulp. Ikzelf heb vijftien jaar moeten wachten. Dat is verre van normaal. Daarom trek ik aan de alarmbel. Samen staan we sterk en kunnen we een verschil maken.”

Inschrijven kan viaProject Endo.Insideout op Facebook ofvaidi.plovie@gmail.com. Volg Vaidi’s verhaal op Instagram via @endo.insideout.