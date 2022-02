‘En oe ist nu’ bevroeg 1362 leerlingen en leerkrachten naar zorgen: “1 op 4 heeft het mentaal lastig”

In Kortrijk voelen meer jongeren zich beter dan vorig jaar, maar nog altijd een op vier heeft het mentaal soms lastig. Dat blijkt uit de bevraging ‘En OE IST NU?’, de tweede peiling van de stad bij leerlingen en leerkrachten, 1.362 personen in totaal.

Met ‘En OE IST NU?’, een laagdrempelige bevraging bij kinderen en jongeren, werd voor een tweede keer gepeild hoe het met hen gaat en wat hun noden en bezorgdheden zijn. De bevraging werd afgenomen door Stad Kortrijk in samenwerking met alle Kortrijkse scholen. De eerste peiling dateert van november 2020 toen alles nog in volle lockdown was. “De cijfers en signalen waren toen verontrustend, met bijna de helft van de jongeren die aangaven zich minder goed of echt niet oké te voelen. Met 12,4 procent ging het zelfs heel slecht”, duidt projectleider Hannes Vanmeenen.

“Jongeren hebben nood aan voltijds contactonderwijs en échte sociale contacten met vrienden”

De tweede bevraging werd afgenomen in een ‘coronaluwe’ periode, tussen 14 oktober en 15 november 2021. Een periode van meer vrijheid, voltijds naar school zonder mondmasker en meer mogelijkheden voor hobby’s en vrije tijd. “De bevraging liep af met de start van de vierde besmettingsgolf, de deltavariant, waarbij opnieuw verhoogde maatregelen op til waren. Het is belangrijk om de resultaten van beide bevraging binnen dat tijdsperspectief te bekijken”, vertelt Hannes verder.

“Wat in die tweede bevraging opvalt is dat ruim 78 procent van de jongeren zich goed voelde en nog ‘slechts’ een vierde zich niet zo goed voelde: een op vier heeft het mentaal soms lastig. Ze hebben nood aan voltijds contactonderwijs en échte sociale contacten met vrienden. De school speelt hierin een belangrijke rol, het moet een veilige haven zijn.”

AANDACHTSPUNT

Een van de scholen die meewerkte aan de bevraging is de secundaire Freinetschool ’tvier. “Ons team heeft een speciale aanpak. Onze leerkrachten begeleiden elke leerling van de school. Ze volgen hun mentale welzijn op de voet en doen dat met zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken”, duidt zorgcoördinator An Algoed. “Het voordeel is dat de leerkrachten de leerlingen goed kennen want ze geven er les aan.”

Voor veel leerlingen is die aanpak welkom. “Ze vragen elke keer hoe het met ons gaat. We mogen ons zegje doen en de leerkracht luistert effectief. Het is ook belangrijk dat we onze vrienden terugzien”, vertelt Senna. “Ik had een tijdje een moeilijke periode maar die gesprekjes deden me deugd: ik kon eindelijk mijn verhaal kwijt. Het is belangrijk dat de school inzit met ons mentaal welzijn”, aldus Lise. “Vooral in het secundair onderwijs zien we een duidelijke verbetering. Maar toch voelt nog altijd een kwart van de jongeren zich echt niet oké: dat zal een aandachtspunt blijven”, zegt schepen van Jeugd, Bert Herrewyn (Vooruit).