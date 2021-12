Elke dag een boosterprik voor 1600 Bruggelingen

Met Karl Gheysen en Thierry Lemahieu krijgt het vaccinatiecentrum in het B-park in Brugge twee nieuwe centrumverantwoordelijken. Elke dag krijgen 1600 Bruggelingen een boosterprik.

“Vijf jaar geleden vertoefde Karl nog in Afrika, runde Thierry een hotel, werkte Mathijs bij CNH Zedelgem, was Dirk OCMW-voorzitter en zat ik bij het Brussels Philharmonic. Geen haar op ons hoofd dacht dat wij samen een vaccinatiecentrum zouden moeten runnen”, mijmert Filip Strobbe, de huidige directeur van het Brugs vaccinatiecentrum.

Back-up

Het voorbije jaar combineerde Filip Strobbe deze job met het directeurschap van het Cultuurcentrum Brugge. Eerstdaags keert hij terug naar de culturele sector, al blijft hij een back-up voor Karl Gheysen en Thierry Lemahieu, voor het geval één van de nieuwe centrumverantwoordelijken tijdelijk uitvalt door een besmetting of quarantaine na een hoogrisico contact.

“Gezien het voortschrijdend inzicht van onze regeringen en de alsmaar veranderende richtlijnen is een vaccinatiecentrum coördineren meer dan een voltijdse opdracht voor twee personen. Daarom werd die job ontdubbeld. Bovendien kunnen de nieuwe directeurs Karl Gheysen en Thierry Lemahieu rekenen op de steun van programmamanager Mathijs Dumarey”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De nieuwe job van centrummanager betekent een grote carrièrewending voor beide Bruggelingen. Thierry Lemahieu was 34 jaar de eigenaar van Hotel Prinsenhof, Karl Gheysen was twintig jaar lang in Afrika en Oost-Europa actief in de logistiek en overzeese containertransporten.

“In december 2019 heb ik mijn hotel verkocht en kort nadien brak de pandemie uit”, vertelt Thierry Lemahieu. “Deze zomer ben ik ingesprongen als vrijwilliger, de hospitality-microbe kwam weer naar boven. Net als in een hotel moet je in het vaccinatiecentrum mensen verwelkomen en op de juiste manier onthalen, zich goed laten voelen.”

Karl Gheysen vult aan: “Na twee decennia als logistiek manager in het buitenland gewerkt te hebben, was ik een jaar bij APZI actief in de haven en huwde met mijn Brugse vriendin. Maar toen kwam corona. Ik wou mij nuttig maken en werd, net als Thierry, vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Zo ben ik erin gerold. Het is een toffe manier om mijn kleine bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Dat klinkt zot, maar sedert ik hier werk keer ik elke avond kapot maar voldaan terug naar huis.”

De twee centrummanagers hebben de dagdagelijkse leiding over 300 vrijwilligers en hebben als taak ervoor te zorgen dat alle Bruggelingen tijdig hun vaccins krijgen. “Er zijn nu voldoende vaccins, maar als de Belgische overheid 10 miljoen Belgen wil inenten, vallen er altijd mensen door de mazen van het net. Elke dag 1590 Bruggelingen vaccineren, van wie alle papieren in orde zijn, is een fluitje van een cent. Maar die tien resterende dossiers vergen veel werk”, vervolgt Karl.

Dirk De fauw beaamt: “Een 80-jarige dame die de hele zomer in Tenerife verbleven had, belde mij in paniek omdat ze nog geen uitnodiging gekregen had voor haar boosterprik. En dan is er een zeevaarder die voor zes maanden naar Afrika moet en voordien nog een prikje wenst… Onze infolijn in het Huis van de Bruggeling is over bevraagd en krijgt 3.000 telefoon per week met vragen over de vaccinaties.”

Klein fabriekje

“Elke shift van vijf uren kunnen we op de medewerking van 60 vrijwilligers rekenen, onder wie een team van 45 paramedici die de vaccins toedienen. Ik kan alleen maar bewondering opbrengen voor de vele verpleegkundigen die na hun dag- of zelfs nachttaak bij ons enkele uren komen helpen”, aldus Thierry. “Het is hier een klein fabriekje, maar alle 300 vrijwilligers zijn allemaal super gemotiveerd. Er mogen wel niet meer teveel mensen meer uitvallen wegens ziekte of quarantaine.”

Momenteel is het Brugs vaccinatiecentrum vijf dagen op zeven geopend. “Voorlopig is het niet nodig om op te schalen, de vaccinaties verlopen zoals gepland. Inmiddels kregen al 15.000 Bruggelingen een derde prik. Alle 80-plussers zijn gepasseerd, net als de zorgverleners. Tegen 17 december moeten alle 65-plussers aan de beurt geweest zijn”,zegt Dirk De fauw.

Volgens Mathijs Dumarey is de vaccinatiebereidheid bij de Bruggelingen erg hoog: “93 procent van onze stadsgenoten zijn gevaccineerd, 100.000 Bruggelingen kregen hun basisvaccin en 90 procent komt effectief opdagen voor de boosterprik.”

Carl beaamt: “Deze week zei een man mij dat zijn bejaarde oom geen derde spuitje wou. Met als argument: geef het aan de jeugd! Toen wij uitlegden dat er voldoende vaccins zijn om iedereen te bedienen, stond de oom een dag later aan de deur.”

Quarantaine

Ondanks de massale bereidwilligheid van de Bruggelingen om zich te laten vaccineren, is het aantal besmettingen enorm toegenomen. Eind november waren er 1551 Bruggelingen in quarantaine. “Jonge kinderen raken besmet en dragen ze over op volwassenen. De oproep van Vlaams minister Ben Weyts om bij vaccinaties voorrang te geven aan onderwijsmensen, is zinloos. De volgorde hangt af van welk type basisvaccin je kreeg”, aldus Dirk De fauw.