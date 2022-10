Eerste MAN-ambulance met containeropbouw geleverd voor brandweer De Panne

Brandweer Westhoek heeft de sleutels in ontvangst genomen van een gloednieuwe ambulance en meteen gaat het om een primeur: het is de eerste ambulance van MAN-makelij die zal rondrijden in België.

“Die opbouw heeft voordelen naar ruimte en opbergmogelijkheden, zowel binnen als buiten”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. De ambulance wordt geleverd in De Panne, waar het de ziekenwagen die vorig jaar vernield werd bij een ongeval zal vervangen.

Liefst twee jaar lang moest Brandweer Westhoek wachten op de levering van de nieuwe ambulance. Al die tijd gooiden onder meer corona en de wereldwijde crisis roet in het eten. “In 2020 al werd het raamcontract opgesteld voor 7 ambulances”, legt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek uit. “De eerste ambulance is nu geleverd en zal dienst doen in post De Panne. MAN haalt intussen de achterstand in want nog dit jaar werden de nieuwe voertuigen voor posten Nieuwpoort en Wervik beloofd. Volgend jaar is dan Ieper aan de beurt. Voor de andere drie ambulances is er nog geen duidelijkheid. Dat hangt af van de begroting.” De gloednieuwe ambulance is nu geleverd in De Panne. Daar vervangt het de ziekenwagen die in juli vorig jaar volledig vernield werd bij een verkeersongeval in Koksijde. Tot nu toe werd gebruikt gemaakt van een reserve-ambulance.

Meer ruimte en mogelijkheden

De nieuwe MAN-ambulances zijn met de specifieke containeropbouw een primeur in België. “Die opbouw zorgt voor meer mogelijkheden. Zo is er meer ruimte binnen en kunnen meer kasten voor opbergmogelijkheden gemonteerd worden. Maar er kan ook extra materiaal buiten opgeborgen worden met luiken aan de buitenzijde. De extra ambulances bieden ons ook meer mogelijkheden naar herstellingen toe. Want als er nu een ambulance uitviel was er soms een probleem naar vervanging toe.” Wellicht over twee weken, na het overzetten van het materiaal en een interne opleiding, rijdt de nieuwe ambulance in De Panne rond. (JH)