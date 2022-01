Eerste coronabesmettingen in 23 maanden in woon-zorgcentrum Riethove

Woensdag werden in het woon-zorgcentrum Riethove op de afdeling Kalmoes de eerste besmettingen met corona vastgesteld. “We konden ons woon-zorgcentrum 23 maanden vrijwaren van corona. Woensdag testten we een bewoner die ziektesymptomen had en die bleek positief te zijn”, vertelt schepen van Welzijn Romina Vanhooren.

Verdere testen leidde tot nog vier besmettingen op de afdeling Kalmoes. In de dienst Mattenbies zijn nog geen besmette bewoners vastgesteld. “Wel zien we meer en meer uitval bij het personeel.”

Geen bezoekers meer

“We hebben onmiddellijk maatregelen getroffen in die zin dat op beide afdelingen voorlopig geen bezoekers meer toegelaten worden. De families zijn allemaal verwittigd en toonden allemaal begrip.”

“Ook onze cafetaria is gesloten. Besmette bewoners zitten in quarantaine en voor alle andere is er geen groepsmoment of activiteit meer mogelijk”, legt de schepen uit.

Omikron

“We vinden het natuurlijk heel jammer dat het beestje na 23 maanden coronavrij toch kon binnensluipen in ons woon-zorgcentrum. Omikron is duidelijk te sterk.”

“We gingen er prat op dat we als vrijwel enige centrum in Vlaanderen zonder besmettingen bleven en hopen nu vooral dat deze besmettingen vrij geïsoleerd blijven en vooral dat onze bewoners niet erg ziek worden.”

Woon-zorgcentrum Riethove telt momenteel 77 bewoners.