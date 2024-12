Eerste borden ‘Generatie Rookvrij’ onthuld: “Verbod vanaf 1 januari”

Vanaf 1 januari 2025 zorgt nieuwe wetgeving ervoor dat veel openbare plaatsen volledig rookvrij worden. Door het antitabaksplan wordt roken en vapen vanaf die datum verboden op locaties waar veel kinderen en jongeren samenkomen. Om aan deze regelgeving te voldoen, werden de laatste weken aan de ingang van enkele Brugse scholen borden aangebracht die een rookvrije perimeter vermelden.

Vorige week werd in de hoofdschool van vzw De Kade het eerste bord ‘Generatie Rookvrij’ onthuld. “Jongeren spiegelen zich aan voorbeelden en kopiëren het gedrag van volwassenen”, vertelt preventieadviseur Stefaan De Voogt. “Als ze de mensen naar wie ze opkijken zien roken, krijgen ze de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel is van het leven, in plaats van een dodelijke verslaving. Als rookvrij de regel wordt, maak je de jongeren weerbaarder om zelf niet te roken of te vapen. Een rookvrije generatie nastreven, doen we echter niet alleen. Daarvoor hebben we ook de hulp van rokers nodig. Daarom vragen we met de borden die we aan de schoolingangen plaatsen om niet in het zicht van kinderen te roken.”

wat met overtreders?

Maandag werd ook in basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis het bord officieel onthuld. Hiervoor hadden de jongste kinderen van de school een mooie slinger gemaakt. “We doen er alles aan om voldoende ruchtbaarheid te geven aan deze nieuwe wetgeving”, aldus directeur Nathalie Clerckx. “We bezorgen de ouders binnenkort in een nieuwsbrief en een afzonderlijk schrijven alle nodige info. Het is belangrijk dat ze deze informatie ook doorspelen aan grootouders en andere familieleden zodat de rookvrije perimeter in de onmiddellijke schoolomgeving goed gerespecteerd wordt. Hardleerse overtreders zullen we hoe dan ook aanspreken, want het heeft geen zin om een mooi bord op te hangen als niemand er rekening mee houdt.” (PDC)