Een op vier langdurig zieke West-Vlamingen is deeltijds weer aan het werk

Mensen die arbeidsongeschikt zijn, gaan sneller terug werken dan dat ze dat vijf jaar geleden deden. Dat blijkt uit een recente analyse van CM Gezondheidsfonds. Op 1 januari 2025 was een kwart van alle langdurig zieken deeltijds aan het werk, in 2020 ging het slechts over een vijfde. Met die cijfers doen we het een pak beter dan een nationaal gemiddelde.

Van de 39.013 arbeidsongeschikte West-Vlamingen begin dit jaar, zijn er 10.022 deeltijds aan het werk. Dat is goed voor 25,7 procent van alle langdurig zieken in onze provincie, een mooie score. Op nationaal niveau is namelijk slechts 19,4 procent van alle arbeidsongeschikten parttime weer aan de slag. Toch is er zowel op West-Vlaams als op Belgisch niveau een positieve trend zichtbaar: in 2020 lag het percentage werkhervatting bij deze doelgroep een pak lager (21 procent in onze provincie en 15 procent in België).

“Het is positief dat de gezondheidstoestand van één op de vier mensen in (langdurige) ziekte op die manier evolueert dat ze terug deeltijds kunnen werken. Dat wil echter ook zeggen dat drie op de vijf West-Vlamingen in arbeidsongeschiktheid te ziek zijn. Herintegratie op de arbeidsmarkt is voor hen geen optie: niet op dit moment, en misschien wel nooit meer. We moeten als samenleving daarom ook blijven inzetten op het voorkomen dat mensen uitvallen”, zegt Van Gorp.

Wie dan toch progressief terug gaat werken, zet dat engagement bijna altijd (9 op de 10 gevallen) binnen de twee jaar om in een voltijdse tewerkstelling. Bij die groep van 10.022 werkenden is het aandeel van mensen die al meer dan een jaar thuis zaten het grootst. Ook zijn het vaker vrouwen die weer aan de slag gaan.

Aanpassingen

Wie (langdurig) ziek is maar herstellende, kan via het systeem van deeltijdse werkhervatting voor een aantal uren of dagen per week geleidelijk weer aan de slag gaan. Voor de gewerkte dagen betaalt de werkgever een loon uit, voor de andere dagen past de ziekteverzekering bij. Wie langdurig ziek is kan zelf beslissen gedeeltelijk terug aan de slag te willen, of kan van een adviserend arts of paramedicus van de mutualiteit het advies krijgen langzaamaan het werk weer op te starten.

Helaas staat niet elke werkgever dit toe. Eerder onderzoek van CM Gezondheidsfonds bij 5.100 leden in arbeidsongeschiktheid focuste onder andere ook op werkaanpassingen die nodig waren bij het terug aan de slag aan.

Van de ondervraagden die het werk hadden hervat, gaf 55 procent aan werkaanpassingen nodig te hebben. De gevraagde aanpassingen waren o.a. minder werkuren, minder zwaar of stresserend werk, flexibele uren of betere begeleiding door een leidinggevende. De meerderheid van de werknemers (63 procent) kreeg de meeste vereiste aanpassingen, 10 procent van de werknemers die het werk hebben hervat, zeiden dat ze de helft van de gevraagde aanpassingen kregen, 27 procent van hen kon op geen enkele of een minderheid van de gevraagde aanpassingen rekenen.