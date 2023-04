Duurzaam personeelsbeleid in Sint-Anna Bulskamp werkt

Toen Mohsen Zagheden vorig jaar de directeursfakkel overnam in wzc Sint-Anna Bulskamp, zag hij een eerste grote uitdaging in het oplossen van het personeelstekort op een duurzame manier. Daarin is hij, dankzij de inzet en de energie van alle collega’s, geslaagd: minder onderbroken diensten, meer extra handen, en een betere afstemming op de noden en wensen van de bewoners én de medewerkers.

Het woonzorgcentrum in Bulskamp ontsnapte niet aan de algemene trend van het personeelstekort in de zorgsector. “Ook in wzc Sint-Anna Bulskamp was er een substantieel personeelstekort”, zegt Mohsen Zagheden. “We hebben vooral geluisterd naar de collega’s. We hebben ons gebaseerd op hun ervaringen, hun inbreng, hun voorstellen. De bewoners van vandaag zijn niet meer de bewoners van twintig jaar geleden. De wensen, de noden en de zorggraad zijn veranderd. Ook het zorglandschap op zich staat voor uitdagingen, zoals zorgzwaarte, regelgeving, enzovoort. Dit was en blijft onze opdracht: hoe kunnen we het wonen, leven en zorgen op maat van en voor onze bewoners vormgeven met een tevreden zorgpeloton?”

Zelfstandigen

“Het was de bedoeling om een poule samen te stellen van zelfstandig verpleegkundigen, die goed worden opgeleid. We hebben alle vacatures herschreven om ze aantrekkelijker te maken, nog beter aanleunend bij de waarden van onze organisatie. We dragen verbondenheid en autonomie hoog in het vaandel, maar altijd met focus op onze bewoners, want die staan centraal. Zij zijn – in wielertermen – de kopmannen, ons medewerkersteam is het zorgpeloton: met ‘soigneurs’ en verzorgers, bevoorraders, aanmoedigers, zingevers en schouderkloppers.”

Dagverloop aangepast

“Eind vorig jaar lanceerden we een oproep bij familieleden om samen met ons na te denken over het dagverloop in Sint-Anna. Later werden ook bewoners en medewerkers bevraagd en betrokken.”

“De gesprekken leverden enkele frisse inzichten op. We kwamen tot een nieuw dagverloop, dat een aantal positieve veranderingen meebrengt voor de bewoners. De maaltijden worden nu beter gespreid over de dag: het ontbijt start vroeger, de koffiepauze en het avondmaal later. De zinvolle dagbesteding in de namiddag duurt langer, en we maken hiervoor opnieuw meer ruimte in de voormiddag. Dat zal bijdragen tot een groter gevoel van zinbeleving en kwaliteit. Naast de groepsactiviteiten zetten we extra in op individuele begeleidingsmomenten, uitstapjes…”

Balans werk-privé

“We zorgen ook voor een betere balans tussen werk en privé, door een betere spreiding van het aantal medewerkers, met meer mensen die ’s morgens vroeger starten en ’s avonds later werken. We wilden vooral onderbroken diensten beperken. Dat zal mensen ook meer voldoening in hun job geven. We toetsten af welke extra (zorg)functies sommige medewerkers (onder meer uit de logistiek) zouden kunnen opnemen als we ze daarvoor opleiden. Zo creëren we extra handen en nemen we de werkdruk weg. Verder voorziet een stevige personeelsbuffer erin dat we ziektes kunnen opvangen, extra zorg kunnen bieden – bijvoorbeeld bij palliatieve situaties – referententaken kunnen opnemen en vergaderingen en vormingsmomenten bijwonen. Multi-inzetbaarheid en het inschakelen van een vlinderteam (een supportteam) zijn ook een belangrijk gegeven.”

Proefperiode

Peter Theuwen, coördinator van dagzorgcentrum Moerland: “We starten met een proefperiode, met nieuwe vereenvoudigde uurroosters met een beperkt aantal codes. Door een betere spreiding van de werkuren krijgen alle medewerkers ook meer tijd voor hun eigen zinvolle tijdsbesteding. Wat de dagbesteding van onze bewoners betreft, zijn we gestart met een eerste nieuwe activiteit: ochtendgymnastiek. Het was echt leuk om te zien dat we daarop direct respons kregen! Ook het letterspel met de woordzoeker kreeg positieve reacties. We zorgen ook voor individuele activiteiten, meer op maat – bijvoorbeeld een medewerker die een wandeling maakt met één bewoner. Niet iedereen heeft zin in groepsactiviteiten. De proefperiode zal drie maanden duren, en tussendoor zullen we evaluatiemomenten inlassen.”