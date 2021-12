Druk op intensieve zorg hoog in verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen

In verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen is de druk op de afdeling intensieve zorg zeer hoog. Enkele afdelingen in de provincie liggen zelfs volledig vol. Ook de uitval van personeel vormt op steeds meer plaatsen een probleem. Dat blijkt donderdag uit een rondvraag bij een aantal ziekenhuizen.

AZ Zeno in Knokke-Heist meldt dat de afdeling intensieve zorg volledig vol ligt. Wel geeft het ziekenhuis geen concrete cijfers mee. Ook hoeveel coronapatiënten er intensieve zorg krijgen, wordt niet meegedeeld. Wel is er een grote uitval van personeel bij AZ Zeno. Het zou gaan om ongeveer vijftien procent.

Enorm personeelstekort

Ook bij AZ Damiaan in Oostende is het druk op IZ. Daar liggen momenteel zes coronapatiënten. Het ziekenhuis zal daarom vanaf maandag opschalen naar acht bedden op de afdeling intensieve zorg. “Daarvoor moet het operatiekwartier wel afbouwen tot een capaciteit van vijftig procent. Vier van de acht OK’s blijven dus over. Bovendien kampen we met een enorm personeelstekort door de grote uitval van personeel”, zegt woordvoerder Kevin Mollet.

Bij AZ Delta liggen in totaal 114 besmette personen op de corona-afdeling. Op de afdeling intensieve zorg, waar 58 erkende bedden beschikbaar zijn, liggen 27 personen. Voorlopig moest het ziekenhuis nog geen patiënten uit andere ziekenhuizen opvangen. In AZ Sint-Jan in Brugge lijken de cijfers de laatste dagen te stagneren. Wel blijft de druk op het ziekenhuis zeer hoor met 43 covidpatiënten, waarvan 23 op de afdeling intensieve zorg.