Drugwijzer van Sociaal Huis kreeg update

Het Drugpunt in Koekelare is al enige tijd ingebed binnen de sociale dienst van het Sociaal Huis. Een eerste Drugwijzer werd in 2014 geboren waar je alle diensten en organisaties in kon terugvinden, die rond verslavingen actief zijn in de mooie Fransmansgemeente Koekelare. Ondertussen is de eerste editie acht jaar oud en tal van gegevens achterhaald. Nu heeft het Sociaal Huis de eerste editie geactualiseerd en een nieuwe editie is van de persen gerold en aan de pers voorgesteld.

Het Lokaal Bestuur leverde de voorbije jaren diverse inspanningen rond lokaal middelen beleid. Onder impuls van de schepen Stijn Ramboer (Vooruit) werd in de vorige legislatuur een heus Drugpunt Koekelare opgericht, waar elke Koekelarenaar terecht kon met vragen rond drugs en middelengebruik.

Nauwelijks vragen

Het Drugpunt werd ondertussen ingebed binnen de sociale dienst van het Sociaal Huis. Toch betekent dit niet dat middelengebruik niet meer op de radar van het lokaal bestuur staat. “Maar er kwamen te weinig vragen binnen om een permanent 0800-nummer, waarop het Drugpunt bereikbaar was, in stand te houden”, bekend schepen van Gezondheid Stijn Ramboer. “Tot op heden – en dat is maar best ook – komen er bij de sociale dienst eveneens weinig vragen binnen als het gaat over verslaving, wat niet wil zeggen dat we er preventief niet mee aan de slag moeten gaan.”

“We komen drie á vier keer per jaar samen met een kerngroep gezondheid en welzijn bestaande uit diverse actoren, waarop we het gezondheidsbeleid van onze gemeente bespreken en evalueren”, vervolgt schepen Ramboer. “In het verleden waren er diverse acties rond druggebruik zoals de campagne ‘Zijn dit snoepjes?’ in 2016.”

Geactualiseerd

Omdat de eerste Drugwijzer na acht jaar, niet meer aan de realiteit voldoet, vonden ze in het Sociaal Huis de tijd rijp voor een update en een nieuwe Drugwijzer. “Er zijn zoveel diensten en aanspreekmogelijkheden als het over middelengebruik gaat, dat je door het bos de bomen niet meer ziet en niet meer weet waarvoor je in de eigen gemeente terechtkan”, duidt Ramboer nog.

“Daarom hebben we de Drugwijzer, een specifieke gids op maat van Koekelare, die alle diensten en aanspreekmogelijkheden rond middelengebruik bundelt, na acht jaar bijgewerkt en een nieuwe aangepaste editie samengesteld. Deze gids wordt vaak gebruikt door diverse partners zoals de scholen, de lokale politie, de apothekers.”

De nieuwe handige brochure is gedrukt op 250 exemplaren en wordt gratis verspreid via scholen, de lokale politie, apothekers, huisartsen… “De Drugwijzer zal ook digitaal kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, www.koekelare.be “, besluit een trotse schepen Stijn Ramboer. (Eric Vanhooren)