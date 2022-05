Dromen Overhoop focust nu ook op nieuw leven

Het therapeutisch centrum en groepspraktijk Dromen Overhoop op het Hulstplein focust voortaan ook op het welzijn van aanstaande ouders en hun baby’s. Vrijdag en zaterdag zijn er openpraktijkdagen.

In Dromen Overhoop zijn naast Eva ook Hanne Colpaert, Frederic Blancke en Yvette Desmet aan de slag die elk hun expertise hebben en zich bekommeren om het welzijn van kinderen, koppels en het individu. “We doopten hen dan ook tot meter, peter en oma van Dromen Over Leven.”

Dromen Over Leven stelt het gezin centraal. “Als vroedvrouw ga ik de zwangerschap vanuit medisch oogpunt mee opvolgen, maar de belangrijkste vraag aan de aanstaande ouders wordt: hoe gaat het met jullie?”, zegt Eva Feys (33) die, naast vroedvrouw ook expertise heeft als psychiatrisch verpleegkunde en psychotherapeute en het gezicht wordt van Dromen Over Leven.

Geschikte therapeuten

Ze zal ook onderliggende relaties onder de loep nemen. “Wat doet zo’n zwangerschap met een koppel? Dat kunnen natuurlijk evengoed twee mama’s of twee papa’s zijn of wensouders, eenoudergezinnen, ongeplande zwangerschappen, miskraam, abortus… Hoe gaan de kinderen die ze al hebben rondlopen om met het nieuwe leven dat er zit aan te komen? Stel, een gezin heeft al een zoontje met autisme dat in deze context extra begeleiding nodig heeft: ook voor hem staan wij klaar. Binnen onze groepspraktijk weten wij perfect welke cliënt bij welke therapeut past. Het unieke aan Dromen Overhoop en vanaf nu ook Dromen Over Leven is dat we cliënten intern doorverwijzen, zodat ze de meest passende zorg krijgen”

Eva wijst op de toegenomen aandacht voor mama’s en papa’s binnen onze maatschappij. “Dat merk je genoeg op de sociale media en dat is natuurlijk een uitstekende zaak. We kregen de laatste tijd zoveel vragen. We konden er gewoon niet meer om heen.”

Eerste 1.000 dagen

Dromen Over Leven wenst een antwoord te bieden op de vele vragen over onder meer fertiliteit, ongewenste zwangerschappen, de verwerking van een miskraam, postnatale trauma’s en nog veel meer. “Kort gesteld focussen we op het welzijn van aanstaande ouders en baby’s. Onze begeleiding begint bij de conceptie en voor verdere vragen van kinderen, koppels en individuen staat ons gespecialiseerd team van therapeuten klaar.”

“Het concept van de eerste 1.000 dagen, dat ontwikkeld werd door dr. Binu Sigh, passen we toe binnen zowel Dromen Over Leven als Dromen Over Hoop. Het ouderschap en de voorbereiding erop houdt ook preventie en vroegdetectie in. Iets waar we sterk op inzetten.”

Babyborrel

De openpraktijkdagen vinden plaats op vrijdag 13 mei van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag 14 mei van 9.30 tot 16 uur. Die namiddag is er aansluitend de babyborrel van Dromen Over Leven met een hapje en een drankje. Hiervoor wordt gevraagd om vooraf in te schrijven op 0498 83 36 56 of feyseva@gmail.com. (TVW)