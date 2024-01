Dries (24) was voorbestemd om een leven lang als visser te varen, tot hij zwaar ziek werd: “Ik weet niet of ik nog zal genezen”

Sinds 2015 sukkelt Dries Mathys (24) met de ziekte van Crohn, maar in november kreeg hij erg slecht nieuws. De Bredenaar kreeg te horen dat hij naast sarcoïdose, ook nog eens lymfeklierkanker heeft. Werken zit er voorlopig niet meer in – Dries verblijft momenteel in isolatie -, maar de ziekenhuiskosten lopen hoog op. “Ik probeer nu via een crowdfunding wat geld in te zamelen, want dit wordt onbetaalbaar”, zegt de jongeman.

Hij was voorbestemd om een leven lang op zee te vertoeven, maar daar besliste het lot anders over. Dries trok tot september 2023 nog wekenlang het zeegat in om verse vis op de borden te toveren. Hard werk, maar jammer genoeg voelt de jongeman momenteel alleen nog land onder zijn voeten. In 2015 kreeg hij te horen dat hij de ziekte van Crohn had – een chronische ontstekingsziekte van de darm -, maar daar had hij mee leren leven. Maar de diagnose die hij in september 2023 kreeg, daar was hij niet op voorbereid.

“Na verschillende scans en testen kreeg ik op 8 november het harde verdict: lymfeklierkanker”

“Ik was al even op de sukkel en werd van dokter naar dokter gestuurd”, vertelt Dries. “In september bleken mijn bloedwaarden niet goed te zijn. Ik zweette veel ’s nachts, had heel veel pijn ter hoogte van de milt en mijn hele lichaam zat vol rode puntjes. Na verschillende scans en testen kreeg ik op 8 november het harde verdict: lymfeklierkanker. En daarbovenop sarcoïdose, een aandoening waarbij je ontstekingen krijgt in verschillende delen van je lichaam zoals je huid, organen en gewrichten.”

Rotziekte

Dries had nochtans een ander leven in gedachten. Hij volgde les in Koninklijk Werk IBIS en later deeltijds onderwijs in het Maritiem Instituut Mercator. Hij leek voorbestemd om visser te worden, tot die dag waarop hij slecht nieuws kreeg. “Werken zit er voorlopig niet meer in”, vervolgt hij. “Nochtans was vissen mijn leven, maar dat lukt nu voorlopig niet meer. Ik hoop ooit terug aan de slag te kunnen, maar eerst moet ik deze rotziekte overwinnen. Er is geen enkele zekerheid of ik ooit zal genezen. Er werd nu een chemokuur opgestart om zo te kunnen starten met een stamceltransplantatie waarbij het zieke beenmerg dat afwijkende bloedcellen – kankercellen dus – produceert, vervangen wordt door gezond merg. Maar die transplantatie kan pas als de chemo blijkt aan te slaan.”

In isolatie

Momenteel ligt Dries op isolatie en kan voorlopig niemand meer zien. “Ik ben momenteel erg kwetsbaar om ziek te worden. Mijn immuniteit is dan ook heel laag. Dat is heel zwaar, want ik kan momenteel niemand zien. Maar ik krijg enorm veel steun van mijn vriendin, mijn familie en vrienden. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. Want zonder hen, zat ik er misschien al onderdoor. Dit is heel zwaar om dragen, maar ik wil blijven vechten voor iedereen die mij nu zo hard steunt”, aldus de jonge visser.

Crowdfunding

Financieel krijgt Dries momenteel harde klappen. “Aangezien ik niet meer mag werken en ik binnenkort ook op een lager inkomen via het ziekenfonds val, dreig ik zwaar in de problemen te komen. Na zes maanden mutualiteit valt daar immers een groot deel van weg. De ziekenhuiskosten blijven echter oplopen. Ik krijg uiteraard een deel terug van de mutualiteit, maar lang niet alles. Daarom hoop ik om via een crowdfunding wat geld in te zamelen zodat ik mij daar niet meer moet van aantrekken. Ik heb momenteel andere zorgen: vechten om te blijven leven”, besluit Dries moedig.