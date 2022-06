Donorkinderen en hun ouders kunnen terecht met vragen bij AZ Delta nadat voormalig gynaecoloog eigen sperma zou gebruikt hebben bij inseminatie

Een intussen gepensioneerd gynaecoloog, die tot eind 2016 werkte in het voormalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout, heeft in de jaren ’80 mogelijk zijn eigen sperma gebruikt voor kunstmatige bevruchting zonder overleg met de wensouders. De wensouders hadden enkel toestemming gegeven voor het gebruik van donorsperma van een ‘onbekende donor’. Dat legde een reportage in Terzake van donderdagavond bloot.

AZ Delta, dat in 2018 fusioneerde met het Sint-Rembertziekenhuis waar de feiten zich zouden hebben afgespeeld, kent ondertussen de feiten en kwam met een verklaring naar buiten. “Via een DNA-onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium kwam het donorkind te weten dat de er verwantschap is met de betrokken gynaecoloog. Voor het donorkind roept deze vaststelling heel wat emoties op. Van wie je afstamt is heel erg bepalend voor je identiteit. Ethisch is het op geen enkele manier aanvaardbaar dat een gynaecoloog spermadonor zou zijn geweest voor zijn patiënte zonder voorafgaand overleg en toestemming van de wensouders. Ook al was er in dat tijdskader geen regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen, toch moeten wensouders erop kunnen vertrouwen dat de gynaecoloog, bij wie ze in behandeling zijn, hen correcte informatie geeft over een behandeling en over het gebruik van donorsperma.”

De feiten dateren van midden de jaren ’80 en gebeurden in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout, dat in 2018 door AZ Delta overgenomen werd. “Hoewel de betrokken gynaecoloog dus nooit voor AZ Delta heeft gewerkt – hij stopte zijn activiteit eind 2016 – wil het ziekenhuis toch zijn verantwoordelijkheid opnemen. De directie heeft al meerdere gesprekken gehad met het donorkind en de voorzitster van de vzw Donorkinderen met als bedoeling om hun noden voor ondersteuning in te schatten. AZ Delta bood ook psychologische ondersteuning aan het donorkind aan en zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel gerechtelijk onderzoek.”

Erkenning fertiliteitscentrum sinds 1999

“Sinds 1999 worden fertiliteitsdiensten wettelijk erkend. De fertiliteitsdienst van AZ Delta (toen nog het H.-Hartziekenhuis Roeselare) heeft sindsdien een erkenning voor fertiliteitsbehandelingen in campus Rumbeke. De vruchtbaarheidsbehandelingen gebeuren er enkel met partnersperma. De fertiliteitskliniek van AZ Delta houdt zich strikt aan de strenge normering en krijgt ook geregeld inspecties door het Agentschap Zorg en Gezondheid en het FAGG, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten”, klinkt het verder in het persbericht.

“We begrijpen zeer goed dat dit bericht veel vragen kan oproepen zowel bij de donorkinderen als bij ouders die in behandeling zijn geweest bij de betrokken gynaecoloog en bij wie een kunstmatige inseminatie met donorsperma heeft plaatsgevonden.