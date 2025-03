Donorcentrum Kortrijk opent speciaal op zaterdag 22 maart de deuren, mét kinderactiviteit

Op zaterdag 22 maart opent het donorcentrum van Kortrijk uitzonderlijk de deuren. Voor kinderen die meekomen wordt er speciaal iets extra voorzien. “Met deze speciale zaterdagopeningen willen we doneren zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen”, zegt Vincent Verbeecke, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Zaterdag 22 maart gaat het donorcentrum aan de K in Kortrijk uitzonderlijk open van 8.30 tot 12.30 uur voor donoren die bloed of plasma willen geven. “Wie die dag komt doneren, kan zoals gewoonlijk rekenen op een vlotte en warme ontvangst. Terwijl de ouders bloed of plasma doneren, kunnen de kinderen zich creatief uitleven met kleurplaten en een grabbelton vol verrassingen.”

“Het hele proces duurt ongeveer een klein uur. Bloed geven zelf neemt 10 à 20 minuten in beslag, maar er is ook de medische vragenlijst, het gesprek met de arts en natuurlijk het drankje en koekje achteraf. Voor ouders met jonge kinderen is het niet altijd evident om tijd te vinden. Daarom voorzien we een leuke activiteit voor de kindjes, zodat de ouders zonder zorgen kunnen doneren.”

Elke dag zijn er honderden donaties nodig voor patiënten met kanker, mensen die een zware operatie ondergaan of personen met bloedziekten. Ook plasma speelt een cruciale rol: het wordt gebruikt voor de behandeling van stollingsstoornissen, immuunziekten en de productie van levensreddende medicatie.

“Elke donor maakt een verschil”, benadrukt Verbeecke. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe plasma- of bloeddonoren. Zaterdagopeningen zijn vaak een ideale gelegenheid voor wie voor het eerst bloed of plasma doneert. Wat exact de verassing is voor de kindjes? Daarvoor moet je zaterdag 22 maart in het donorcentrum zijn.”

Deze zaterdagopening is één van de vier unieke momenten waarop het donorcentrum uitzonderlijk open is. Wie niet op 22 maart kan langskomen, krijgt ook nog de kans op 14 juni, 25 oktober en 27 december 2025.