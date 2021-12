Dokter reist elke keer 250 kilometer om in Komen-Waasten te vaccineren

Doorheen het ganse land schuift de boostercampagne aan een ongekende snelheid vooruit. Ook in Komen-Waasten worden de derde prikjes aan een rotvaart gezet. Opmerkelijke aanwezige: dokter-op-rust Robert Dion (74) die er als vrijwilliger aan de slag is. “Ik woon op 250 kilometer van hier maar ik aarzelde niet toen ze me vroegen om hier te helpen met de vaccinatiecampagne”, lacht de joviale man.

Het is misschien een naam die niet meteen een belletje doet rinkelen maar in medische kringen geniet Robert Dion van een status vergelijkbaar met die van een rockster. Als wereldautoriteit in het domein van hartziektes stond hij mee aan de wieg van de harttransplantaties, die jaarlijks vele levens redden. “Ik voerde ooit de eerste harttransplantatie uit op Russische bodem en opereerde zo ongeveer in alle uithoeken van de wereld. Toch ben ik nooit uit geweest op roem of weelde. Mijn drijfveer is tot op heden nog steeds leren en kennis doorgeven. Van India tot Afrika, van hypermoderne ziekenhuizen tot veldhospitalen met rudimentaire middelen. Nooit moest ik twijfelen wanneer men mij om hulp vroeg.”

Hoewel de man een indrukwekkend parcours heeft afgelegd, blijft hij bescheiden en heeft hij een eenvoudige verklaring voor zijn aanwezigheid in Komen-Waasten. “In 2016 ging ik met pensioen maar ik heb niet echt ‘een zittend gat’. Ik ben actief als vrijwilligers bij heel wat verenigingen en toen de coronacrisis toesloeg wist ik dat ik de handen uit de mouwen moest steken. Het vaccineren is de poort naar de normaliteit en voor de campagne waren helpende handen meer dan welkom. Via de Waalse overheid kreeg ik verschillende centra toegewezen, steeds in de nabijheid van mijn woonplaats in Vresse-sur-Semois. Toen de boostercampagne werd gelanceerd, belde men mijn plots op met de vraag of ik in Komen-Waasten wilde helpen. Een snelle blik op de kaart toonde me dat het op niet minder dan 250 kilometers van mijn thuisstad was. Toch moest ik niet twijfelen en stemde ik toe. Feit, het zijn lange dagen en vele uren in de wagen maar in deze crisis moeten we allemaal de mouwen durven opstropen.”