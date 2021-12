Dit heeft het Overlegcomité beslist: kerstvakantie van drie weken, evenementen met meer dan 200 bezoekers verboden en mondmaskers vanaf 6 jaar

Het derde Overlegcomité in evenveel weken heeft de teugels nog wat strakker getrokken. De kerstvakantie start voor het basisonderwijs een week vroeger en kinderen vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen. Indoor-evenementen met meer dan 200 bezoekers worden verboden, de horeca blijft dan weer buiten schot. Een contactbubbel komt er ook niet.

De onderhandelingen over de nieuwe maatregelen verliepen bijzonder moeizaam. Vooral de mogelijke sluiting van de scholen bleek een zware twistappel. Die komt er niet, in plaats daarvan komt er in het basisonderwijs een kerstvakantie van drie weken.

“We gaan door moeilijke weken”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). “Onze besmettingen horen bij de hoogste van Europa en de druk op de ziekenhuizen en zorgsector blijft hoog. We zien dat het systeem aan het kraken is. Heel veel mensen zitten boven hun pijngrens. Daarom moeten we bijsturen, hoe moeilijk dat ook is.”

“We moeten onze contacten beperken en die zo veilig mogelijk laten plaatsvinden. De besmettingstrein moet stoppen. Daarom nemen we maatregelen om de druk in onze ziekenhuizen zo snel mogelijk te laten dalen.”

Op maandag 20 december vindt een nieuw Overlegcomité plaats.

Hieronder vind je alle nieuwe maatregelen – die vanaf zaterdag 4 december gelden – per sector.

Onderwijs

– Voor het basisonderwijs zal de kerstvakantie drie weken duren. Die start op zaterdag 18 december. Tot dan zal een klas gesloten worden wanneer er twee coronabesmettingen vastgesteld zijn, tot nu toe waren dat er nog drie.

– Het secundair onderwijs zal weer in hybride vorm plaatsvinden, maximaal 50 procent van alle leerlingen mag tegelijk fysiek aanwezig zijn. Deze maatregel geldt niet voor de examenperiode.

– Er komt ook een volledig verbod op buitenschoolse activiteiten.

– Mondmaskers in binnenruimtes worden verplicht vanaf 6 jaar.

– Elke klas moet ook een CO2-meter hebben. Als de waarde boven de 900 ppm gaat, moet er meteen actie ondernomen worden – lees: ramen en/of deuren open zetten. Gaat de waarde boven de 1.200 ppm, dan moeten de leerlingen de klas verlaten.

Evenementen en vrije tijd

–Evenementen met meer dan 200 mensen binnen worden verboden. Daaronder vallen onder andere grote concerten en beurzen. Deze maatregel gaat vanaf maandag in.

–Dit weekend wordt de maximumcapaciteit voor indoorevenementen nog op 3.500 gelegd. Vanavond mogen events wel nog zoals gepland plaatsvinden, al kunnen gouverneurs en burgemeesters wel ingrijpen indien ze dit nodig achten. De Sinterklaasfeesten van dit weekend in het Sportpaleis zijn ondertussen al geannuleerd.

–Kleinere evenementen met minder dan 200 bezoekers blijven nog steeds mogelijk. Ook bioscopen, musea en theaters kunnen operationeel blijven, met dezelfde limiet tot 200 aanwezigen. De voorwaarden: een geldig Corona Safe Ticket (CST), iedereen moet neerzitten en een mondmasker dragen. Ook huwelijken en uitvaarten kunnen onder die voorwaarden nog georganiseerd worden.

–Grote sportevenementen in open lucht, zoals voetbalwedstrijden of veldrijden, kunnen nog altijd met publiek doorgaan. De aanwezigen moeten wel een mondmasker dragen en een geldig CST bij zich hebben. Dat werd zo afgesproken met de Pro League.

–Kerstmarkten in open lucht en andere buitenevenementen zijn nog steeds mogelijk. Mondmaskers zijn wel verplicht, net als een geldig CST en burgemeesters kunnen ook crowd control inzetten. Diezelfde burgemeesters hebben ook de bevoegdheid om een dergelijk evenement al dan niet te laten doorgaan.

–Binnen recreatief sporten blijft mogelijk, publiek is evenwel niet toegelaten.

Horeca

–De horecasector blijft gevrijwaard. Het sluitingsuur wordt op 23 uur behouden en we mogen nog steeds met zes mensen aan dezelfde tafel zitten. De experts adviseerden om het sluitingsuur op 20 uur te leggen.

Privésfeer

– De contactbubbel van vijf, zoals de experts aangeraden hebben, komt er niet. De federale regering raadt de bevolking wel aan om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken.

Professioneel

–Vier dagen per week telewerk blijft verplicht.

–Feesten en teambuildings in de werksfeer zijn nog steeds verboden.