Dirk De fauw: “Geen reden tot paniek voor zes met PFAS-vervuilde sites in Brugge”

“Er is geen enkele reden tot paniek, er is geen school noch crèche in de buurt van de zes Brugse sites die met PFAS vervuild zijn”, verklaarde de Brugse burgemeester Dirk De fauw dinsdagavond tijdens de gemeenteraad.

Karin Robert en Andries Neirynck (Groen) polsten naar de communicatie van de stad Brugge naar aanleiding van het feit dat er op zes sites PFAS-vervuiling vastgesteld is op Brugs grondgebied. Het gaat om Maleveld, het militair domein in Ryckeveldebos, de twee brandweerkazernes, de Zeelaan en de Blankenbergse Steenweg.

“Vlaanderen zegt dat lokale besturen moeten communiceren. Zijn bijvoorbeeld de scholen in de buurt verwittigd? Mogen kinderen nog op de speelplaats spelen?”, vroeg Karin Robert. Andries Neirynck opperde de suggestie om bloedstalen te nemen van brandweermannen en buurtbewoners.

Brief

“Dat is allemaal niet nodig, er is geen enkele school in de dichte buurt van de sites. We volgen strikt de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid en hebben voor elk van de sites een brief gestuurd naar buurtbewoners. Ook op de stedelijke website staat voldoende informatie. De richtlijnen verschillen per site en volgens de perimeter rond de vervuiling.”

“Bij de ene site is er bodemvervuiling, bij de andere grondwatervervuiling. Er mogen bijvoorbeeld geen kinderen spelen binnen en straal van honderd meter rond de brandweerkazerne, dat risico is erg klein. Er is geen enkele reden tot paniek. Het is evenmin nodig dat Brugse brandweerlieden noch buurtbewoners hun bloed laten testen”, aldus Dirk De fauw.