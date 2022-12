Diksmuide neemt elektrische rolstoelfiets in gebruik: “Vergelijkbaar met een bakfiets”

Het lokaal bestuur van Diksmuide neemt een elektrische rolstoelfiets in gebruik. Hiermee kan je een rolstoelgebruiker meenemen op de fiets en een ritje maken in de frisse lucht. Iedereen kan de fiets reserveren voor een ritje.

“Diksmuide leent zich uitstekend voor een leuk fietstochtje”, weet de stad. “Het is er vlak en je kunt genieten van een prachtig uitgestrekt landschap. Voor mensen die in een rolstoel zitten is fietsen niet evident. Speciaal voor deze doelgroep engageerde het Diksmuidse stadsbestuur zich in haar beleidsplan om te investeren in een rolstoelfiets. Vergelijk het met een bakfiets, maar in plaats van een bak staat er een platform waarop je een rolstoel kunt plaatsen. De rolstoelfiets werd aangekocht bij Mobiel Kwestie, uit de Tuinwijk in Diksmuide voor een bedrag van 9.326,53 euro, btw inbegrepen.”

Woonzorgcentrum Yserheem beschikt al enige tijd over een duofiets die de bewoners en hun familie kunnen gebruiken. “Bij een duofiets kan de gast ook mee trappen. Nu komt daar dus een (rolstoel)fiets bij waarop mensen die hulpbehoevend zijn zonder inspanning ook mee kunnen. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 19 december het reglement goed zodat je de rolstoelfiets vanaf nu kunt reserveren voor een ritje. Ook de duofiets is in het reglement opgenomen, waardoor iedereen nu ook kan gebruikmaken van deze fiets. Voorheen was dit enkel voor (familie van) bewoners van het woonzorgcentrum.”

Reservatiesysteem

Thuisbasis van de twee fietsen is woonzorgcentrum Yserheem. Daar moet je zijn om de fiets af te halen. Een ritje is gratis. Je kunt de fiets op flexibele momenten reserveren tussen 9 en 17 uur via ergotherapie@diksmuide.be of cafetaria.wzc@dikmuide.be 051 79 39 93. Ook via de medewerkers van lokaal dienstencentrum Ten Patershove en de dienst Toerisme kun je de fiets reserveren, dat kan maximaal een maand vooraf maar ook de dag zelf zolang de fiets beschikbaar is. Voor je vertrek krijg je nog wat toelichting over het gebruik van de fiets zodat je helemaal veilig op weg kunt.