Diksmuide mikt op top drie van regionale stappenclash: “Mooie prijzen voor best presterende stappers”

Vanaf 1 mei neemt Diksmuide deel aan de regionale stappenclash. Een maand lang worden inwoners uitgedaagd om zoveel mogelijk stappen te zetten. Niet alleen sport, ook andere beweegactiviteiten komen in aanmerking. De sportdienst wil hiermee werk maken van een gezonde gemeente, en Diksmuidelingen aan het bewegen krijgen.

De bedoeling is om per inwoner zoveel mogelijk stappen, en dus kilometers, te verzamelen in mei. Niet alleen sporten maar ook andere beweegactiviteiten komen in aanmerking: stofzuigen, poetsen, klusjes in de tuin, etc. De regel luidt: tien minuten bewegen staat gelijk aan 1.500 stappen. “Vorig jaar zetten 383 Diksmuidelingen hun beste beentje voor”, laat de stad weten. “Samen verzamelden we 93.000 kilometer, waarmee we de zilveren plak behaalden uit een groep van veertien gemeenten.

Wisselbeker en fietstrapper

De stappenclash wordt jaarlijks gecoördineerd door het LOGO, Lokaal Gezondheidsoverleg. Diksmuide neemt het straks op tegen 15 West-Vlaamse steden en gemeenten: Ardooie, Heuvelland, Houthulst, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Meulebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Tielt, Vleteren en Zonnebeke. “Wie elke dag in mei zijn of haar stappen of activiteiten online registreert, maakt kans op een prijs. Uit deze best presterende stappers verloten we vijf mooie prijzen samengesteld uit Diksmuidebonnen en streekproducten. Traditiegetrouw ontvangt de actiefste stad van Logo Midden-West-Vlaanderen de wisselbeker én een fietstrapper, ontworpen door ’t Saam campus Cardijn.”

Wandeltrajecten uitgestippeld