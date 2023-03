Digidokter leert je routes uitstippelen

In de maandelijkse lezing over een digitaal onderwerp, leert de Digidokter je op zaterdag 25 maart van 10 tot 12 uur hoe je met een zelf uitgestippelde route een heel eigen cachet kan geven aan toeristische uitstappen.

Er wordt duidelijk gemaakt dat daarvoor geen stafkaarten moeten worden gekocht maar dat gemakkelijke gebruik kan worden gemaakt van gratis en betalende apps en websites. De inschrijving is pas definitief na invullen van een overschrijvingsformulier en na overschrijving van 5 euro op rekeningnummer IBAN BE 45 7380 1657 4389 met mededeling ‘voornaam + naam en Digidokter maart’ of via jouw Mijn Bibliotheekprofiel. (PPW)

Info: www.waregem.be, 056 62 12 11 en info@waregem.be