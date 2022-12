Diëtiste werkt aan eerste open huis voor mensen met eetstoornis in West-Vlaanderen

In Kortrijk wordt zaterdag en zondag een open weekend rond eetstoornissen gehouden. Diëtiste Lotte De Clercq en haar platform ESpoir willen met de opbrengst een open huis oprichten voor patiënten met een eetstoornis.

Als experte in eetstoornissen stelde Lotte De Clercq vast dat de traditionele hulpverlening niet altijd de juiste oplossing biedt. “Ik wil mensen die proberen te herstellen een alternatief bieden voor een ziekenhuisopname, want ik zie vanop de eerste rij waar het fout loopt.”

In dat kader werd in 2021 al het platform ESpoir opgericht. Zo werd al een specifiek handboek ontworpen, maar worden bijvoorbeeld ook retraites en groepstherapie georganiseerd.

Niet alleen

Het opendeurweekend van ESpoir is vooral gericht op mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Ook professionals kunnen er bijleren over het onderwerp. Via onder andere boekvoorstellingen, lezingen en getuigenissen wordt aan de patiënten getoond dat ze er niet alleen voorstaan.

Daarnaast is het ook de bedoeling om meer bewustzijn te creëren rond het tekort aan hulp voor mensen met een eetstoornis. Daarbij wordt verwezen naar de maandenlange wachtlijsten voor een opname, die niet voor iedereen betaalbaar is.

“De wachtlijst loopt bij mij al op tot drie maanden en op veel plaatsen is er zelfs een opnamestop”, aldus Lotte De Clercq. “Ik vang nu geregeld mensen op in mijn praktijk als ze het moeilijk hebben en nergens naartoe kunnen.”

Open huis

De Kortrijkse diëtiste vindt een open huis net daarom zo belangrijk. “Het wordt een plek waar mensen met een eetstoornis een luisterend oor vinden, ze samen dingen kunnen doen en ze even kunnen ontsnappen aan hun omgeving. Er zal een familiale, gemoedelijke sfeer hangen.”