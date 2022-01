Dieetadvies en pedicure in de nieuwe groepspraktijk Balans in Moorsele: “Mensen gaan emo-eten door corona”

Heidi Delaere en Barbara Devos zoeken nog een compagnon voor hun groepspraktijk in de Damberdstraat in Moorsele. In het vroegere pand van de Christelijke Mutualiteiten vind je nu al dieetadvies en medische pedicure. Een psycholoog of mental coach staan nog op het verlanglijstje.

Heidi Delaere had vroeger haar praktijk om de hoek, in de Ledegemstraat. Haar carrière bracht haar al in verschillende gemeenten, maar nooit verder dan vijf kilometer van Wevelgem. Heidi is de initiatiefneemster. “Toen ik op dit pand botste, zag ik de mogelijkheden. Ik werk nu al een drietal jaar mee in een artsenpraktijk in Sint-Eloois-Winkel. Het is een leuke ervaring om mensen rondom mij te weten, om als collega’s samen te werken. Ook hier in Moorsele kan het een meerwaarde bieden.”

Barbara sluit aan: “Klanten kunnen ons aanbod leren kennen. De drempel is minder hoog. Wie komt voor voetverzorging, kan ook baat hebben bij begeleiding rond gezonde voeding en omgekeerd.”

Heidi ervaart een impact van de corona-periode. “Mensen blijven meer thuis en veel activiteiten mogen niet doorgaan. Wat er overblijft is eens gaan eten, of zelf lekker koken. Er wordt ook meer takeaway afgehaald. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar mensen verliezen de maat. Ze gaan emo-eten. En dan komt een periode begeleiding soms goed van pas.”

Een plan op maat

Heidi volgde bijscholing over motiverende gesprekstechniek en is ook sportdiëtiste. “Ik begeleid bijvoorbeeld mensen op een marathon of een triatlon. Mijn sterkte? Ik zou zeggen de begeleiding à la carte. Ik heb geen standaardaanpak die ik op iedereen toepas. De ene is meer een zoetemond, de andere houdt van hartig. Ik krijg hier ook de verhalen van mensen die tijdens de dag door de stress haast niet eten, maar dan ‘s avonds de koelkast plunderen. Ik ga niet alles afpakken, maar we gaan op zoek naar alternatieven. Kleine ingrepen maken een groot verschil.. Een interessant weetje: Voor een traject bij een diëtiste kun je in Wevelgem een gezondheidscheque van 45 euro krijgen. ”

Medische pedicure

Barbara startte in 2010 als pedicure aan huis en na 4 jaar opende ze haar eigen praktijk, Instituut B-Pure, in Sint-Eloois-Winkel, die ze vijf jaar lang heeft uitgebaat. Omwille van privé-redenen en gezondheidsproblemen heeft ze eind 2019 de succesvolle zaak met pijn in het hart stopgezet. Ze werkt ondertussen als bediende en wil dat nog blijven doen, maar het kietelde te veel om toch te herbeginnen met wat zij graag doet.

“Ik heb hier alle producten bij de hand, een comfortabele behandelzetel, goede belichting. Ik hoor het ook van de klanten dat zij het in deze coronatijd fijn vinden om eens buiten te komen. Wat ik doe biedt een ontspanningsmoment, een stukje extra comfort voor de klant. Een behandeling aan huis blijft mogelijk, maar eerder uitzonderlijk. Ik vind het leuk om een vaste plek te hebben. Er is parking dichtbij, alles is gelijkvloers, brede deuren, goed toegankelijk, ook voor wie een rollator gebruikt. Ik bied handverzorging aan, manicure, gelish, epilatie, maar mijn hoofdactiviteit is toch medische pedicure.”

Er zijn al heel wat zaken die verzorging aanbieden in Moorsele en omgeving. Is ze niet bang van de concurrentie? “Ik doe dit graag en dit is nu in bijberoep. Ik leg mezelf geen druk op. Rustig groeien is goed. We hebben beiden al wat achter de rug en een goeie werk-privé-balans vinden is nuttig en noodzakelijk, ook als zelfstandige. Vandaar ook de naam: Balans.”

Er is nog een bureau beschikbaar van 12 vierkante meter en Heidi mikt op een collega die mentale ondersteuning aanbiedt. Wie interesse heeft kan ook reageren op de Facebookpagina: Heidi Delaere, diëtiste en personal coach. Een eerste gesprek bij Heidi kost 67 euro, een vervolggesprek 42 euro. Er zijn terugbetalingen, maar die verschillen per mutualiteit.

