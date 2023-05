Diabeet en Climb For Life-ambassadeur Marianne fietst in juni naar de top van de Stelvio: “Diabetes mag geen enkele droom in de weg staan”

Diabetes-patiënte Marianne Hollez (39) uit Lauwe gaat op 24 juni voor de klim van haar leven. Als ambassadeur van Climbing For Life wil ze die dag met de fiets vanuit Bormio de Stelvio oprijden, een klim van 24 km en 48 haarspeldbochten naar een van de hoogste en meest iconische Alpenpassen. “Als ambassadeur wil ik diabetes kenbaar maken en aantonen dat de ziekte geen enkele droom of uitdaging in de weg mag staan”, zegt ze.

Marianne Hollez was 12 jaar oud toen bij haar diabetes type 1 werd vastgesteld. Als kind kwam de boodschap dat het definitief gedaan was met suiker heel hard binnen. “Ik had het gevoel dat ik voortdurend gestraft werd. Waarom kon iedereen rondom mij alles blijven eten en drinken, en moest ik plots snoepjes, chocolade, koeken en frisdrank vermijden? Ook de spuiten zetten en de prikjes in mijn vinger waren allesbehalve leuk, maar ik was nog te jong om alles correct te vatten”, vertelt ze.

Diabetes is en blijft topsport, je hebt het 24 uur op 24, 7 dagen op 7, en je kan geen pauzeknop indrukken – Marianne Hollez

“Ik was de eerste in de familie met deze ziekte, maar ook de enige op school en de enige in mijn vriendenkring. Uiteraard kregen we de nodige ondersteuning vanuit het ziekenhuis en van het diabetes-team, maar het was vooral kennismaken met een onbekende die een plaats opeiste in mijn leven. Het werd voor ons gezin een echte zoektocht met vallen en opstaan. Maar mijn ouders zagen diabetes nooit als een beperkende factor. Ik kreeg alle kansen om een zo normaal mogelijk leven te leiden als kind, als puber en als student.”

Topsport zonder pauzeknop

Lange tijd hield Marianne haar onzichtbare diabetesziekte zoveel mogelijk verborgen voor haar omgeving. Met als gevolg dat bijvoorbeeld niemand begreep waarom ze moe was. Maar ze maakte de klik en slaagde erin om de ziekte een plaats te geven in haar leven. “Ik heb leren hulp aanvaarden en heb mijn eigen dreamteam samengesteld met mensen die om me geven, me steunen en me energie geven”, getuigt ze.

“Diabetes helpt me om gezond en sportief te leven. Want bewegen heeft een positieve invloed om mijn suikerspiegel, waardoor ik minder insuline moet spuiten. Toch merk ik dat het een lastige bondgenoot is op mijn pad, die me steeds uitdaagt en die ik niet kan negeren. Diabetes is en blijft topsport, je hebt het 24 uur op 24, 7 dagen op 7, en je kan geen pauzeknop indrukken. Een stabiele bloedsuiker is voor de meeste mensen een evidentie, maar voor ons is het een dagelijkse strijd. Het vereist veel doorzettingsvermogen en karakter, en de ene dag gaat het natuurlijk beter dan de andere.”

Samen met de kernleden van haar dreamteam: dochters Félyne (2) en Amélie (7), plusdochter Babette (10) en partner Pieter. © CB

Ups en downs

Marianne houdt ervan om haar grenzen steeds te verleggen en vindt met de beklimming van de Stelvio een stevige uitdaging op haar weg. Sinds januari worden zij en haar mede-ambassadeurs intensief begeleid en klaargestoomd door Energy Lab en de Diabetes Liga om hun sportieve droom waar te maken. Met de beklimming van de Italiaanse Alpenreus willen ze aantonen dat sporten met diabetes perfect haalbaar is.

“Ik ben heel blij dat ik dit jaar mag optreden als ambassadeur voor Climb For Life en in juni De Passo Dello Stelvio kan gaan beklimmen onder begeleiding en met een fantastisch team. Nu, de weg ernaar toe is ook reeds een serieuze beklimming met de nodige ups en downs. Ik merk ook dat mijn bloedsuiker heel goed meedoet met ups en downs. Maar het is een fantastische belevenis, ik leer enorm veel bij en ik kijk ook enorm uit naar wat nog komen zal. Ik hoop dat ik heel wat mensen kan inspireren en motiveren om ook beweging en sport te integreren in hun leven.”

Het is een fantastische belevenis, ik leer enorm veel bij en ik kijk uit naar wat nog komen zal – Marianne Hollez

Als ambassadrice engageert ze zich om 2500 euro aan fondsen in te zamelen voor de Diabetes Liga. “Het onderzoek naar diabetes en nieuwe evoluties in de behandeling van de ziekte bepalen de levenskwaliteit van elke diabeet en maken doelen op hun bucketlist haalbaar. Wie dat wil steunen, kan een vrije bijdrage storten. Mijn verhaal en alle info zijn terug te vinden op https://steun.diabetes.be/nl-NL/project/ambassadrice-marianne-diabetes-liga-cycling-team. Alle opbrengsten gaan integraal naar de Diabetes Liga.”

Promoteam

Maar al te goed beseft ze dat haar Climbing For Life-verhaal onmogelijk zou zijn zonder haar dreamteam en steun van buitenaf. “De trainingen in combinatie met mijn gezin en mijn werk als juriste bij de vzw Schuldbemiddeling vragen veel van mijn naaste omgeving. Ik ben heel blij dat de kinderen het hele verhaal meebeleven. De meisjes slapen in cyclo-T-shirts, maken raamtekeningen om me aan te moedigen tijdens mijn trainingen op de rollen, vormen een promoteam op familiefeestjes…”

“Onze families springen bij waar nodig en vangen de kinderen op als mijn partner Pieter en ik op training vertrekken. Ook voor hem is mijn diabetes topsport. Naast zijn rol van coach neemt hij ongelooflijk veel taken op zich en klimt hij in juni mee naar de top van de Stelvio. Ook de steun van alle leden van de Diabetes Liga, de sponsors en alle mensen die dicht bij mij staan, doet enorm deugd!”, besluit Marianne.