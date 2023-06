Deze zomer tekort aan huisartsen aan de Oostkust: Zeebrugse strandwijk heeft zelfs geen huisarts meer

Daar is de eerste hittegolf, daar zijn de toeristen aan onze kust. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vraagt het Brugse stadsbestuur om, zoals in De Panne, een zomerdokter aan te stellen, zeker nu met dokter Thomas Vandamme de laatste huisarts van de strandwijk met pensioen gaat. Maar dat is niet nodig, zegt de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving (HABO). In Knokke-Heist worden de EHBO-posten versterkt om de werkdruk van de artsen te verlichten.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pleit voor het aanstellen van een ‘zomerdokter’ in Zeebrugge. Dat doet hij nadat hij enkele verontrustende telefoontjes van bewoners uit de Zeebrugse strandwijk kreeg. “Hun huisarts, de enige dokter in de buurt, is met pensioen en ze klagen erover dat ze nu naar Brugge of Blankenberge op consultatie moeten”, vertelt hij.

“Bij de huisarts in Zeebrugge Dorp kan er enkel op afspraak een doktersbezoek gebracht worden. Dit gebrek aan dokters zal tijdens het zomerseizoen nog groter worden. Het tekort aan huisartsen in Vlaanderen is een algemeen probleem, maar tijdens de zomer aan de Vlaamse kust prangend.”

Summerdoc

Het Brugse gemeenteraadslid verwijst naar De Panne, die twee jaar geleden het proefproject ‘Summerdoc’ lanceerde om de acute nood aan huisartsen in de zomer op te vangen: “Een zomerdokter kon meerdere weken aan de slag en nam in de vakantiemaanden een rol aan zee op.”

“Dat was mogelijk door een samenwerking met de lokale huisartsen en huisartsenkring, die extra ondersteuning boden. De inwoners en de bezoekers konden genieten van een continue kwalitatieve zorg, ook tijdens de zomerperiode. Het bestuur bood in ruil een aantrekkelijk pakket van voordelen aan.”

Stefaan Sintobin roept het Brugse stadsbestuur op om een bemiddelende rol te spelen naar huisartsen en huisartsenkringen toe: “Het lokaal bestuur moet er mee voor zorgen dat er ook op de strandwijk een huisarts is om zieke inwoners en toeristen te verzorgen. Een extra inspanning van het stadsbestuur voor Zeebrugge is hier op zijn plaats, even over het muurtje kijken bij De Panne is misschien wel aangewezen.”

Hoge vastgoedprijzen

Hoe is de situatie aan onze kust? Moeten we ons zorgen maken dat er geen snel doktersbezoek mogelijk is deze zomer? Zeker als er straks duizenden toeristen bijkomen? De Brugse huisarts Eline Dewilde, bestuurslid bij Huisartsenkring van Brugge en Omgeving (HABO), erkent dat de werkdruk gestegen is door een recente golf aan pensioneringen. Zeker aan de kust.

“De hoge vastgoedprijzen aan de kust schrikken ook dokters af, bepaalde plekken zijn onbetaalbaar geworden voor het vestigen van een dokterspraktijk. Onze Huisartsenkring van Brugge en Omgeving (HABO), die 300 leden telt, is zich bewust van de problemen en proberen lokale afspraken te maken en oplossingen uit te dokteren.”

“Onze kring strekt zich uit over negen gemeenten. De kustgemeenten De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist hebben andere problemen dan Brugge of meer landelijke gemeenten als Damme of Zuienkerke. Zeebrugge pak je anders aan dan Sint-Michiels.”

Anticiperen

In Zeebrugge stellen er zich volgens de huisartsenkring geen problemen, hoewel er in de strandwijk geen huisarts meer is. Volgens de Zeebrugse huisarts Koen Steel, ook HABO-bestuurslid, die samen met dokters Charlotte Mouton en Laura Van Dorpe in de Ploegstraat in Zeebrugge Dorp de huisartsenpraktijk Zeezorg runt, is de situatie niet zo nijpend als Vlaams Belang het voorstelt.

“Onze collega Thomas Vandamme heeft zijn pensioen goed voorbereid. Al twee jaar geleden wisten we dat hij op zijn 65ste zou stoppen met werken. We konden dus anticiperen op zijn vertrek. Enkele patiënten hebben nu dokters uit Blankenberge en Heist als vaste huisarts, anderen zijn bij ons terechtgekomen.”

“De overgang is vlot verlopen, de meeste mensen uit Zeebrugge hebben hun weg gevonden naar andere praktijken aan de kust. Het is hierdoor nu natuurlijk ook bij ons drukker geworden, maar Zeezorg moet nog geen patiëntenstop hanteren”, aldus Koen Steel, die tevens havenarts en arbeidsgeneesheer is.

Geen noodpost

In Zeebrugge komt er geen ‘zomerdokter’, net zoals dat ook niet in Blankenberge en Knokke-Heist het geval zal zijn. Eline Dewilde: “We hebben overleg gepleegd met de artsen uit Blankenberge en Knokke-Heist, rond de vraag of er in hun badsteden ‘zomerdokters’ vereist waren.”

“De Blankenbergse artsen hebben geantwoord dat ze het hele jaar door dokters tekort hadden. Tijdelijk, in de zomer, een extra arts detacheren, is voor hen geen oplossing op langere termijn. In Knokke-Heist hebben we samengezeten met het stadsbestuur. Die badstad is vragende partij voor versterking in de zomermaanden.”

“We hebben eventjes de installatie van een noodpost overwogen, maar zijn ervan afgestapt. Er is besloten om de Knokse EHBO-posten extra te bemannen. Zij zullen patiënten triëren en zich ontfermen over de kleine klachten, zodat de huisartsen niet overbevraagd worden.”