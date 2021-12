Deze cafébaas luistert wél naar experts en vervroegt sluitingsuur: “Mijn vrouw werkt in de zorg en komt thuis met verhalen, waarvan ik achteroverval”

De klanten van cafébaas Franky moeten zijn ‘Paradijs’ voortaan twee uur vroeger verlaten: om 20 uur, zoals de experten adviseren. “Een klein statement” richting politiek, maar vooral een “noodzakelijke maatregel”, ervaart hij in zijn nabije omgeving.

“Mijn vrouw werkt in de zorg en komt thuis met verhalen, waarvan ik achteroverval, een heel goede vriend ligt doodziek in bed, twee schoonbroers zijn besmet… Als de politiek geen verantwoordelijkheid meer neemt, doe ik het zelf, al is het tegen mijn eigen zaak.”

Franky Gryson (60) nam zes jaar geleden café In ’t Paradijs over van zijn schoonmoeder in het Zonnebeekse dorp Geluveld. “Nee, ik heb er nog geen spijt van, al is de horeca een heel moeilijke sector en heeft twee jaar corona de situatie nog verslechtert”, begint Franky.

En toch doet hij wat weinig cafébazen hem zouden nadoen: het sluitingsuur vervroegen tot 20 uur. “Want dat was vorige week het advies van de experten, maar de politiekers hebben hen niet gevolgd”, aldus Franky, die lokaal aan politiek doet als raadslid in Zonnebeke voor Insamenspraak.

“Daadkrachtig beleid en visie maken plaats voor kakofonie door de houding van bepaalde politici, spelletjes en gehakketak, en de complexe staatsstructuur. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe moeilijker het wordt. De mensen begrijpen het niet meer, al voelt iedereen zich wel ‘expert’. ‘Ach, ze moet het zus of zo aanpakken’, hoor ik ook in mijn café. Als we niet meer kunnen luisteren naar de échte experts, waar zijn we dan mee bezig? De politiek moet natuurlijk een afweging maken tussen volksgezondheid en economie. Dat is moeilijk, want onze sector moeten blijven draaien. En hoe langer de cafés openblijven, hoe beter. Nu missen we eenduidigheid, waardoor mensen afhaken. Dat is jammer. Al die tralala op tv en politiek gekonkelfoes, ik ben het kotsbeu en dacht ik ga een klein statement maken.”

Franky benadrukt dat het vervroegen van zijn sluitingsuur een persoonlijke keuze is. “Ik ken geen collega’s, die verdergaan dan de regering vraagt. En ik begrijp dat, zeker van cafés met een laat publiek. Om 20 uur sluiten is geen populaire maatregel, maar wel noodzakelijk. Ik vind de situatie té ernstig en er gebeurt té weinig. De zorgsector kreunt: iedereen trekt aan de alarmbel.”

Dat merkt de cafébaas in zijn nabije omgeving. “Mijn vrouw werkt in de zorg en komt thuis met verhalen, waarvan ik achterover val. Een heel goede vriend ligt doodziek in zijn bed. Twee schoonbroers zijn besmet… Als de politiek geen verantwoordelijkheid meer neemt, doe ik het zelf, al is het tegen mijn eigen zaak.”

Het openingsuur blijft ongewijzigd op 14 uur. “Of een dag van zes uur voldoende is? Dat is de vraag. Ik heb nu al twee derde minder omzet, omdat klanten wegblijven uit schrik. Ik ben 60, maar denk nog niet aan mijn pensioen. Hopelijk raken we door deze nieuwe storm. Wat de toekomst brengt, daar heeft niemand nog een antwoord op.” (TP)