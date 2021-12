Derde prik voor zeevarenden is primeur in Zeebrugge

België schakelt een versnelling hoger met het vaccineren van zeevarenden. Nadat vanaf 2 juni de Belgische en kort daarna de buitenlandse zeelui hun eerste vaccins kregen, zette de Taskforce Vaccinatie het licht op groen om alle zeevarenden vanaf 6 december een boostervaccin te geven. Vandaag kwamen in Zeebrugge de eerste zeevarenden aan de beurt. Onder het toeziend oog van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, zelf een dokterszoon, werden zes zeelui geprikt.

“De strijd tegen covid-19 vergt een wereldwijde aanpak. Scheepvaart is de motor van alle handel en telt meer dan 1,5 miljoen zeevarenden van alle nationaliteiten. Zij zijn wekenlang op zee in een gesloten groep en lopen bij een corona-uitbraak een ernstig gezondheidsrisico. Voor een aantal van die zeevarenden is bovendien in hun eigen land geen vaccinatie beschikbaar. Daarom nemen wij het voortouw om die mensen voldoende te beschermen.”

Medische centra en aan boord

Sinds 2 juni kregen 1.113 Belgische zeevarenden prioritair hun vaccin. Van deze groep werd 63% gevaccineerd met Johnson & Johnson (één dosis) en de overige 37% met Pfizer (twee dosissen). Sinds 26 juli werden in de Belgische havens 8.658 buitenlandse zeevarenden gevaccineerd. Zij waren afkomstig van 874 schepen of gemiddeld 11 schepen per dag. Deze schepen zijn meestal maar een beperkte aantal uren of dagen in de haven.

Zeevarenden zijn wekenlang in een gesloten groep en lopen bij een uitbraak van de ziekte een ernstig risico

Het vaccinatieplan werd uitgewerkt door de diensten van de minister van Noordzee, de Koninklijke Belgische Redersvereniging en het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De vaccins voor de Belgische zeevarenden worden toegediend in twee medische centra in Zeebrugge en Antwerpen. Voor de buitenlandse zeelui wordt gewerkt met ambulante vaccinatieteams die aan boord van de schepen gaan. België startte daarmee als eerste ter wereld en wordt intussen gevolgd door onder meer Duitsland en Nederland.

België maritieme koploper

“Dat de Belgische overheid het voortouw neemt, toont andermaal dat ons land een maritieme koploper is. Het boostervaccin is zeer nuttig omdat we vaststellen dat het opnieuw moeilijker wordt om zeelui wereldwijd af te lossen, zeker door de vrees voor de vijfde golf”, zegt Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.