Delfine Persoon bokst met parkinsonpatiënten

Vandaag is het Wereld Parkinsondag. Wie lijdt aan parkinson weet dat het een heuse uitdaging is om je lichaam onder controle te houden. Volgens heel wat (ervarings)deskundigen kan boksen daarbij helpen. Daarom besloot Delfine Persoon om zich samen met trainster Jolien De Ketelaere in te zetten voor Parkiboks: een specifiek trainingsprogramma voor parkinsonpatiënten. “Deze groep is vaak veel gemotiveerder dan gewone recreanten, want ze weten heel goed waarom ze in de ring staan”, aldus Delfine.

Internationaal bokskampioen Delfine Persoon kreeg twee jaar geleden een bijzonder verzoek van neuroloog Jen Maes van AZ Delta. Hij vroeg zich af of Delfine zin had om een trainingsprogramma op poten te zetten voor mensen die lijden aan parkinson. En dat zag ons bokstalent uit Gits wel zitten. “Ik ben altijd wel fan van nieuwe projecten. Jolien, die ook al jaren in onze club traint, was ook meteen gewonnen voor het idee. Samen hebben we Parkiboks Houtland opgericht”, vertelt Delfine.

Parkiboks is een samenwerking tussen vzw Parkili.be, de Vlaamse Boksliga en de Vlaamse Parkinsonliga. Er zijn locaties over het hele land die dit initiatief hebben omarmd. Sinds twee jaar kunnen parkinsonpatiënten dus ook elke zaterdag bij de club van Delfine Persoon in Lichtervelde terecht voor een laagdrempelige bokstraining op maat. “Het gaat er natuurlijk er beetje anders aan toe dan tijdens de training met de andere recreanten. Het belangrijkste is dat we hoofdcontact ten allen tijde vermijden, dat is logisch. Er is ook altijd een kinesist van AZ Delta aanwezig, die ons kan bijsturen waar nodig”, aldus Delfine.

Klachten afremmen

Maar waarom boksen? “Parkinson is een neurologische aandoening die verschillende fysieke klachten met zich meebrengt. Stijve spieren, tragere bewegingen, trillende ledematen, het aftakelen van fijne motoriek… Boksen helpt om die klachten lichter te maken en af te remmen”, vertelt Nick Baert, één van de kinesisten die vrijwillig meewerkt aan het project. “De vele uitvalspassen, draaibewegingen, spieroefeningen… stuk voor stuk helpen ze om de patiënten langer fit te houden en hun valrisico te beperken. Parkinson zorgt voor het verlies van dopamine in de hersenen, sporten in het algemeen vult dat hormoon gedeeltelijk terug aan.” (lees verder onder de afbeelding)

Delfine Persoon samen met trainster Jolien (rechtsonder), kinesist Nick (linksboven) en hun bende Parkiboksers. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Parkinson is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dat de symptomen na verloop van tijd steeds zichtbaarder en hinderlijker worden. Maar wanneer welke klacht zich stelt, verschilt geval per geval. In de ring bij Delfine staan patiënten die slechts 2 jaar geleden hun diagnose kregen, anderen lopen al minstens 12 jaar rond met de ziekte.

“Bewegen is sowieso het mantra van elke parkinsonpatiënt. Fietsen, lopen, padel, yoga, fitness… Iedereen probeerde al verschillende sporten uit. Enkele jaren gelezen las ik in een tijdschrift dat boksen uitzonderlijk goed zou zijn voor mensen met Parkinson, dus ging ik op zoek naar een plek waar ik dat kon doen. Zo ben ik, net als vele anderen, hier terecht gekomen”, vertelt Luc De Smet (72) uit Menen.

“Als je ook nog maar één les hebt gemist, dan merk je het verschil al” – bokser Luc

Zelf ervaart Luc zijn wekelijkse bokssessie als een enorme meerwaarde. “Met boksen train je je hele lichaam, dat voorkomt stramheid van onze spieren. Meer dan bij sommige andere sporten wordt je ook geregeld uit je evenwicht gehaald, dat doet wonderen om ons coördinatiegevoel sterk te houden. Dat is namelijk één van mijn voornaamste symptomen.”

Boksgenoot Danny (60) uit Diksmuide vult aan: “Ook je postuur wordt getraind. Parkinsonpatiënten die zichzelf ‘laten gaan’ lopen al snel met een gebogen rug en opgetrokken schouders. Bij boksen wordt er gehamerd op een goede houding, daar plukken wij zeker de vruchten van. Als je ook nog maar één les hebt gemist, dan merk je het verschil al. Ook multitasking wordt moeilijk voor velen onder ons, en bij boksen wordt je gedwongen om je tijdens een beweging met je handen ook de focussen op je voeten. Dat helpt ons om zolang mogelijk controle te hebben over meerdere lichaamsdelen tegelijk.”

Lotgenoten

Hoewel ze elk tegen hun eigen uitdagingen vechten, heerst er toch een enorm samenhorigheidsgevoel binnen de groep. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. In tegenstelling tot ‘gewone sportclubs’ valt er hier geen greintje competitiviteit te bespeuren. Niemand is prestatiegericht, iedereen doet wat hij of zij kan op z’n eigen tempo”, aldus Erwin en Harold. “En gaat het eens minder, dan heeft iedereen daar begrip voor. Er heerst een goeie sfeer en we kunnen veel lachen, gelukkig maar.”

“Parkinson wordt soms gezien als een oudemannenziekte, dat taboe mag wel eens doorbroken worden” – trainster Jolien

De torenhoge motivatie van de groep is ook trainster Delfine niet ontgaan: “Ze zetten zich soms meer in dan gewone recreanten, omdat ze echt doel hebben. Niet om de beste te zijn, maar om hun lichaam zo sterk mogelijk te houden. Dat is ook nodig, want ze werken bijna allemaal nog fulltime. Daar was ik enorm van geschrokken, hoe weinig ondersteuning en faciliteiten mensen met Parkinson eigenlijk krijgen. Volgens mij zou het nochtans nuttig zijn mochten ze bijvoorbeeld parttime kunnen werken en zo meer tijd overhouden om hun lichaam in beweging te houden met extra trainingen. Ook voor hun werkgever zou dat een goeie investering zijn: hoe gezonder ze blijven, hoe langer ze aan het werk kunnen blijven.”

“Ik overweeg om ook bokslessen te geven aan mensen met een beperking” – Delfine Persoon

Ook medetrainster Jolien sluit zich daarbij aan: “Er zijn mensen die voor veel minder zich op invaliditeit zetten en stoppen met werken. Maar onze sporters willen helemaal niet afgeschreven worden, ze hebben enkel wat meer recuperatietijd nodig om fysiek op krachten te komen na een werkdag. Parkinson wordt soms gezien als een oudemannenziekte, maar niets is minder waar. Dat taboe mag wel eens doorbroken worden.”

Momenteel is Delfine aan het trainen voor haar kamp tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin op zondag 28 mei. De kans is groot dat ze zich na haar eigen bokscarrière nog meer zal inzetten voor sporters die een andere aanpak nodig hebben. “Ooit hebben ze me al eens gecontacteerd om boksen voor mensen met een fysieke beperking te geven. Nu heb ik geen tijd om me daar goed in te verdiepen, want ik vind dat je goed geïnformeerd moet zijn voor je je in zoiets smijt. Maar het is alleszins wel iets dat ik overweeg. Hoe meer mensen van deze sport kunnen genieten, hoe beter.”