Deelgemeenten pakken uit met infopunten, wandelingen en praatcafé over dementievriendelijk Wevelgem

Vergeten. Ieder mens krabt zich wel eens in de haren wanneer hij of zij iets niet terugvindt of een afspraak uit het oog is verloren. Zolang we ons daar bewust van zijn, zijn het kleine problemen, maar bij sommigen onder ons wordt het vergeten dieper en regelmatiger. Dementie is een sluipmoordenaar, die steeds meer mensen te pakken krijgt. Daarom zetten de Wevelgemse woonzorgcentra volgende week ‘infopunten over dementie’ op en zijn er ook dementievriendelijke wandelingen.

“Bij elk woonzorgcentrum in Wevelgem is er een infopunt actief”, vertelt Evelyne Vandemaele van wzc Elckerlyc. “Zowel personen met een diagnose dementie als hun mantelzorgers kunnen er terecht met hun vragen en bezorgdheden. We willen graag onze ervaringen, kennis en aanpak delen en mensen op weg helpen in hun zoektocht.” Maaike Remmerie, referentiepersoon dementie van woonzorgcentrum Sint-Camillus vult aan: “Volgende week dinsdag is de volgende editie van ons praatcafé onder de titel Ongewoon gewoon, over aanpassingen thuis. Hoe kan het leven zo comfortabel mogelijk verlopen? Welke tips of aanpassingen kunnen hiertoe bijdragen? Kathleen Vandenbroucke van het expertisecentrum Sophia neemt ons mee in het dagelijks leven van personen met dementie en hun mantelzorgers.”

Al enkele jaren is Wevelgem een dementievriendelijke gemeente. Naast de praatcafés en de infopunten is er ook in elke gemeente een dementievriendelijke wandeling. Verschillende vragen en foto’s helpen de deelnemers om herinneringen op te halen. “Van 19 tot 30 september loont het ook de moeite om eens binnen te springen in de bib. Zij werken een infostand uit met heel wat boeken en spelen over dit thema. En de tentoonstelling Lens op DEMENSie is te zien bij ons in Sint-Camillus. Dit het eindresultaat van een fotowedstrijd die vorig jaar werd georganiseerd”, weet Maaike. En het verhaal is nog niet helemaal af. “We hebben met de verschillende collega’s ook een interactief lespakket uitgewerkt voor de leerlingen van het vierde leerjaar. Als laatste raad ik graag nog de filmvoorstelling van The Father aan, op 28 oktober in het cultuurcentrum”, besluit Evelyne. Je kan terecht voor informatie over dementie in de wzc Elckerlyc en Sint-Camillus in Wevelgem, het Gulleheem in Gullegem en Sint-Jozef in Moorsele en in de dienst Thuiszorg in het sociaal huis. (HV)

Meer info is te vinden op: www.wevelgem.be/dementie.