Deel van Harelbeeks stadsbestuur loopt halve dag mee in de zorg: “Unieke kijk op werken en wonen in het woonzorgcentrum”

Tijdens de week van 24 tot en met 28 februari 2025 lanceert de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ‘Expeditie Zorg’. Met dit initiatief wil de VVSG de nieuwe bestuurders warm maken om verder in te zetten op hun eigen lokaal zorgverhaal. Ook stad Harelbeke wou Expeditie Zorg niet zomaar laten voorbijgaan.

Zo liepen de jarige schepen van Zorgbedrijf Lynn Callewaert (team harelbeke) en schepen van Evenementen Thomas Guillemyn (team harelbeke) een halve dag mee in de zorg in het woonzorgcentrum de Vlinder. Gemeenteraadsleden Bruno Colpaert (team harelbeke) en André Vanassche (team harelbeke) hielpen het woonleefteam van woonzorgcentrum Ceder aan de Leie. Samen met de kinderen van de Stedelijke Basisschool Centrum leidden ze het carnavalsfeest voor de bewoners in goede banen.

Unieke kijk

“Meehelpen en in gesprek gaan met medewerkers, bewoners en familie biedt mij een unieke kijk op wonen en werken in het woonzorgcentrum”, zegt Lynn Callewaert. “Ik kan ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Harelbeke. Dat is een belangrijke meerwaarde bij het nemen van beslissingen over de werking van het zorgbedrijf.”