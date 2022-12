De verhalen die 2022 warmte gaven: u hielp door operatie verlamde Joke Stragier massaal. “We zijn zo dankbaar voor alle steun”

Het verhaal van Joke Stragier maakte afgelopen voorjaar heel veel los. Na een routineoperatie ontwaakte de 16-jarige atlete in een nachtmerrie: ze was vanaf haar middel verlamd. De handdoek gooien, daar dacht ze echter niet aan. Een pak steunacties brachten meer dan 15.000 euro bij elkaar en zo kon Joke haar droom realiseren: een handbike in huis halen om opnieuw te kunnen sporten. “Ik voel opnieuw geluk”, zegt ze.

Atletiek, dat was – en is nog altijd – het peper en zout in het leven van Joke Stragier (16). Als trots lid van de Roeselaarse atletiekclub AVR trok ze twee keer per week met een brede glimlach naar de training en haast wekelijks stond er een wedstrijd op het programma.

In februari 2021 werd echter tijdens een onderzoek bij het CLB scoliose (een abnormale kromming van de rug die bij ongeveer 3 procent van de mensen voorkomt, red.) aangetroffen. Af en toe had Joke last tijdens of na de wedstrijd. Een operatie drong zich op en in juli 2021 ging Joke onder het mes.

Maar tijdens de ingreep liep het fout. “Toen ik ontwaakte, was ik vanaf mijn middel volledig verlamd”, vertelt de moedige meid, die met haar ouders Filip Stragier en Micha Vantorre in Beveren bij Roeselare woont. Een schok voor Joke en iedereen die haar in het hart draagt. Aanvankelijk worstelde de jonge meid met haar nieuwe situatie.

“Maar begin dit jaar heb ik het een plek gegeven. De tijd kan ik niet terugdraaien. Ik heb geen andere keuze dan aanvaarden dat een rolstoel altijd deel van mijn leven zal uitmaken.”

Pannenkoeken

Thuis werd de woning van het warme gezin volledig aan de noden van Joke aangepast en kwam er onder andere een nieuwe badkamer, maar ook haar school en klasgenoten leefden van meet af aan erg mee. Joke volgt het vijfde jaar sociaal-technische wetenschappen aan het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie.

“Onze bewondering voor Joke is grenzeloos. Ze heeft een ijzeren wilskracht” – mama Micha Vantorre

“Daar zorgden ze er meteen voor dat ik op een zo normaal mogelijke manier naar school kon komen. Alle lessen volg ik met mijn klas op de gelijkvloerse verdieping, bijvoorbeeld.”

Maar de steun ging verder dan dat. Veel verder, zelfs. De school organiseerde een tombola tijdens de jaarlijkse opendeurdag, Jokes klasgenoten verkochten ijsjes, haar geliefde atletiekclub AVR verkocht pannenkoeken tijdens wedstrijddagen en ook VDL Bus Roeselare, de werkgever van Jokes mama Micha, WTC Beveren, Ferm en Landelijke Gilde Roeselare sloegen de handen in elkaar om een pannenkoekenverkoop te organiseren.

Alles samen goed voor een bedrag van meer dan 15.000 euro. “Overweldigend”, reageert Joke met glinsterende ogen. “Al die steun, je kan niet geloven hoeveel deugd het me gedaan heeft. Ik had nooit gedacht dat zoveel mensen zo hard met me zouden meeleven. Er zijn waarschijnlijk nog nooit zoveel pannenkoeken gegeten als het voorbije jaar.”

Atletiek was – en is nog altijd – Jokes leven en grote passie. © GF

Het bedrag is intussen gebruikt waarvoor het bij elkaar gebracht is: toestellen aanschaffen die het leven van Joke en haar familie comfortabeler maken.

“Het freewheel voor mijn rolstoel hebben we al. Daarmee kan ik me makkelijker op oneffen ondergronden voortbewegen. Op school kan ik nu gebruikmaken van een hoog-laagtafel en de manuele handbike staat sinds vorige week bij ons thuis.”

Op school kan Joke nu ook rekenen op de hulp van een begeleidster die haar bijstaat tijdens uitstappen. “Een wereld van verschil”, zegt ze. “Zo is er altijd iemand die voor me klaarstaat wanneer we met de klas ergens naartoe gaan.”

Enkel de elektrische handbike laat nog even op zich wachten. “Een onderdelenverhaal”, pikt mama Micha in. “Die zou voor Joke veel zaken makkelijker maken. Hopelijk kunnen we die snel gebruiken.”

Wheeler

Joke en haar ouders beseffen maar al te goed dat de steunacties veel in gang hebben gezet. “We zijn ontzettend dankbaar”, klinkt het. “Zonder al die (financiële) duwtjes in de rug zouden we misschien maar één item gekocht kunnen hebben. Jokes welzijn staat altijd en overal voorop.”

Joke zelf kijkt er vooral naar uit om weer volop te kunnen sporten. “Mijn grote uitlaatklep”, omschrijft ze haar passie voor atletiek. “Momenteel test ik via de vzw Anvasport ook een wheeler of ligfiets waarmee Marieke Wielemie Vervoort haar grootste successen boekte. Begin volgend jaar staat een uitgebreid testmoment in de topsporthal in de Blaarmeersen op de agenda.”

Joke Stragier met haar ouders Micha en Filip in mei van dit jaar. Sindsdien ziet haar leven er opnieuw een pak beter uit. © Joke Couvreur

Haar eerste atletiekwedstrijden heeft Joke ondertussen al achter de rug. “In juni stond ik aan de start van Dwars Door Beitem en werkte ik de 21 kilometer af. Drie weken geleden haalde ik brons tijdens de Westlaanrun, hier in Roeselare”, vertelt ze trots. “Een van de mooiste prestaties van mijn leven.”

De toekomst ziet Joke opnieuw hoopvol tegemoet. “Ik weet goed genoeg dat ik van heel ver kom, maar ik zet stappen. Kleintjes, maar wel in de juiste richting.” Mama Micha knikt. “Onze bewondering voor Joke is grenzeloos. Ze heeft een ijzeren wilskracht. Twee keer per week gaat ze in het UZ Gent revalideren, op school haalt ze uitstekende resultaten en ze is altijd en overal positief. Daar doen we ons petje voor af.”

“Mijn leven is door elkaar geschud, maar ik kijk vooruit”, besluit Joke. “In de kerstvakantie moet ik voor de achtste keer geopereerd worden, maar ik laat me niet meer afremmen. Wat ik wens voor 2023? Een goeie gezondheid en een jaar vol sportplezier. Meer hoef ik echt niet.”

