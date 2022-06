De Senior Focus Box kan op heel wat succes rekenen in Komen-Waasten

Een doos, in de koelkast met daarin levensreddende informatie! De Senior Focus Box wordt massaal uitgerold in Komen-Waasten en kan op heel wat succes rekenen. Meer dan 900 van de 2000 stuks vonden ondertussen al hun weg naar een bestemmeling.

Wat als een ouder persoon medische hulp nodig heeft, maar dit zelf niet langer duidelijk kan maken? Het is het uitgangspunt van de Senior Focus Box. “In Canada is dit concept bijvoorbeeld razend populair”, verklaart bevoegd schepen Clémentine Vandenbroucke. “In een plastic doos zit een vragenlijst in die de mensen zelf moeten invullen en zit een exemplaar dat door de geneesheer moet worden aangevuld. De doos wordt dan in de koelkast gestoken en op de koelkast wordt een klever gehangen. De hulpverleners, die actief zijn in Komen-Waasten, weten op die manier meteen dat ze vitale informatie terug kunnen vinden.”

Pierrette Pelerin (85) was één van de eerste mensen bij wie de doos in de koelkast werd geplaatst. “Ik ben in goede gezondheid, maar ik heb wel een pacemaker”, lacht ze. “Stel dat ik plots onwel wordt en de hulpverleners weten dat niet, dan zouden ze misschien wel meer kwaad dan goed kunnen doen. Op die manier weten ze meteen aan wat ze toe zijn en het kost mij helemaal niets. Ik zou wel gek zijn daar niet aan deel te nemen.”