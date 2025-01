De Pelgrim wil mensen met een mentale beperking uit isolement halen: “Onze doelgroep uitbreiden”

In de schoot van De Bremstruik groeide De Pelgrim, een groep enthousiaste vrijwilligers die mensen met een mentale beperking uit hun isolement wil halen. “Na een opstartperiode is het tijd om op zoek te gaan naar meer mensen uit onze doelgroep.”

De Bremstruik maakt deel uit van Kerk-in-Roeselare en omvat een heleboel initiatieven. Zo kan je verpozen in de kerk van de Arme-Klaren of in de kloostertuin. In de kloosterwinkel vind je wenskaarten en kaarsen voor bijzondere dagen, abdijproducten en geschenken. Elke namiddag is de gespreksoase open, waarbij iemand luistert naar jouw verhaal. De Kerit staat dan weer paraat om mensen te helpen die door de mazen van het sociale netwerk vallen.

“Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn”, vertelt Ronny Verbrugghe, diaken en coördinator. “Daarom zetten we hier in De Bremstruik extra in op ontmoetingen. De Pelgrim is ons jongste project dat we afgelopen jaar hebben opgestart.”

“Wij zijn een groep enthousiaste mensen die op weg willen gaan met personen met een mentale beperking. Die mensen worstelen vooral in de weekends met eenzaamheid. In een instelling vallen dan de activiteiten wat stil en wie in het weekend naar huis terugkeert, ziet vaak niemand. Daar willen we iets aan doen. Vorig jaar zijn we een samenwerking gestart met Althus, het vroegere Kerckstede uit Oostnieuwkerke. Zij helpen ons om de mensen van onze doelgroep te vinden en hen naar onze activiteiten te brengen.”

Spelnamiddagen

“Met onze twaalf vrijwilligers vangen we telkens zo’n acht mensen met een mentale beperking op. We organiseren spelnamiddagen zoals een muzikaal pad, doen volksspelen, maken een wandeling in het stadspark, vieren carnaval of trekken naar een kinderboerderij. En we eten ook samen, vooral dat vinden onze mensen fijn. We koken samen, dekken samen de tafel en doen samen de afwas.”

“Het voorbije jaar was er een met vallen en opstaan. Niet alle activiteiten vielen onmiddellijk in goede aarde, maar met veel geduld en door veel te leren van onze bezoekers weten we nu ongeveer waar we naartoe willen.”

“Dit jaar willen we graag wat uitbreiden. We willen ook mensen met een mentale beperking bereiken, die niet in een instelling verblijven. Die zijn er in Roeselare ook maar ze komen vaak niet buiten, leven teruggetrokken omdat er voor hen weinig te beleven valt. We willen hen ontspanning, vriendschap en gezelligheid bieden.”

“We hopen dat die mensen met een mentale beperking met ons contact zullen opnemen of dat hun familie of vriendenkring hen kan motiveren om naar onze activiteit op zaterdag of zondag te komen. Daarom verspreiden we nu overal een folder”, besluit Ronny Verbrugghe.

De Pelgrim kan je bereiken in de Arme-Klarenstraat 36 in Roeselare of via info@debremstruik.be of op het telefoonnummer 051 20 04 20.