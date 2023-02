De Panne organiseert ook dit jaar Summerdoc-campagne

Voor het derde jaar op rij breit het lokaal bestuur van De Panne een vervolg aan Summerdoc. Dit pilootproject startte drie jaar geleden om huisdokters aan te trekken die het artsentekort in het zomerseizoen opvangen. Dat heeft ertoe geleid dat er zich al één Summerdoc definitief in De Panne heeft gevestigd, en het is de bedoeling dat deze derde campagne nog meer dokters kan overtuigen.

Schepen Michèle Vandermeeren verduidelijkt: “Door via Summerdoc extra huisdokters in te schakelen, willen we het zowel onze eigen inwoners als tweedeverblijvers en toeristen makkelijker maken als ze in juli en augustus een dokter willen consulteren. Maar we hopen ook vooral dat deze derde editie ertoe leidt dat er zich een extra Summerdoc in onze gemeente vestigt. Over de locatie van het dokterskabinet zijn nog geen afspraken gemaakt. Net zoals de vorige jaren leggen we onze Summerdocs in de watten, en zorgen we ervoor dat ze een geschikt verblijf krijgen, en dat ze juridisch, logistiek en medisch omkaderd worden.”

Noodzaak

“Deze campagne was een initiatief dat we hebben gelanceerd uit noodzaak. Het is niet de bedoeling dat we hier een recurrente werking aan koppelen. Maximaal voorzien we dit nog vijf jaar”, aldus burgemeester Bram Degrieck. (MVO)